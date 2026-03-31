Emprendedores | 31 mar 2026
Torneo de Emprendedores: Banco Galicia y la Ciudad de Mendoza eligieron a los 15 finalistas
08:00 |Las ideas seleccionadas participarán de un programa intensivo de formación, mentoría y vinculación estratégica, orientado a potenciar el ecosistema emprendedor mendocino.
La Ciudad de Mendoza, a través del Club de Emprendedores y en colaboración con Banco Galicia, dio a conocer los proyectos seleccionados en el marco de la segunda edición del Torneo de Emprendedores, una iniciativa que busca fortalecer el desarrollo y la profesionalización del ecosistema emprendedor local.
En esta edición se postularon 60 proyectos provenientes de distintos puntos de la provincia, de los cuales 15 fueron seleccionados para formar parte de este programa de acompañamiento intensivo, que brinda herramientas, mentorías y espacios de vinculación estratégica.
El Torneo de Emprendedores está dirigido a personas que ya cuentan con proyectos en funcionamiento y que han superado la etapa de idea. El objetivo es fortalecer sus modelos de negocio, optimizar la toma de decisiones estratégicas y potenciar su crecimiento.
A lo largo de diez semanas, los emprendimientos seleccionados participarán de encuentros presenciales semanales, accederán a acompañamiento técnico personalizado y recibirán formación en áreas clave como finanzas, marketing, ventas y comunicación. Además, el programa incluye mentorías con especialistas y espacios de articulación con actores relevantes del ecosistema emprendedor.
El proceso culminará con un Demo Day, instancia en la que los participantes presentarán sus proyectos ante un jurado especializado, que evaluará su evolución, potencial e impacto. En este marco, se reconocerá al emprendimiento más destacado.
Los proyectos seleccionados reflejan la diversidad, el talento y la innovación que caracterizan al entramado productivo mendocino, abarcando sectores como tecnología, industrias creativas, economía circular, servicios, educación y alimentos.
Los quince proyectos seleccionados son:
- NovaFlow: propuesta tecnológica que impulsa la transformación digital en la industria de la construcción mediante soluciones que optimizan la gestión de obra, documentación y comunicación.
- Felo Barbosa Producciones: orientado a la producción musical premium, que diseña experiencias artísticas personalizadas para eventos y turismo de alta gama, con proyección internacional.
- Mateware: especializado en el desarrollo de soluciones electrónicas a medida y sistemas de monitoreo industrial, aportando innovación a sectores productivos complejos.
- Nerdos: una marca de indumentaria que fusiona moda urbana y divulgación científica, promoviendo la identidad y el conocimiento desde una perspectiva creativa.
- Cucumis: un emprendimiento alimenticio que propone productos innovadores y saludables, ampliando la oferta para personas con necesidades específicas.
- Psicología Sistémica: un espacio de acompañamiento terapéutico que promueve el bienestar emocional desde un enfoque integral, especialmente orientado a mujeres emprendedoras.
- Divina Madera: transforma madera recuperada en objetos y muebles, impulsando la economía circular y el consumo responsable.
- Test Training Solutions: academia de inglés con enfoque práctico que facilita el acceso a oportunidades laborales y educativas en contextos globales.
- Andinas Creativas: agencia de diseño y comunicación que acompaña el desarrollo de marcas, promoviendo el trabajo colaborativo y el crecimiento profesional femenino.
- Saxo Rojo: propuesta digital innovadora para el aprendizaje del saxofón, que combina educación musical y tecnología para llegar a nuevas audiencias.
- Desayunos Mendoza: emprendimiento consolidado que ofrece regalos personalizados y experiencias, destacándose por su calidad y cercanía con el cliente.
- Manglar Natural Market: dedicado a la comercialización de alimentos naturales a granel, promoviendo una alimentación saludable, consciente y sustentable.
- Ecocinas: orientado a brindar servicios integrales de limpieza, sanitización y mantenimiento para cocinas gastronómicas y espacios de producción de alimentos.
- Nutrimascotas: enfocado en la producción de alimentos naturales para mascotas, promoviendo una nutrición más saludable y consciente.
- La Máquina: un espacio creativo que impulsa el desarrollo artístico y la producción cultural desde una lógica colaborativa.