Torneo de Emprendedores: Banco Galicia y la Ciudad de Mendoza eligieron a los 15 finalistas

La Ciudad de Mendoza, a través del Club de Emprendedores y en colaboración con Banco Galicia, dio a conocer los proyectos seleccionados en el marco de la segunda edición del Torneo de Emprendedores, una iniciativa que busca fortalecer el desarrollo y la profesionalización del ecosistema emprendedor local.

En esta edición se postularon 60 proyectos provenientes de distintos puntos de la provincia, de los cuales 15 fueron seleccionados para formar parte de este programa de acompañamiento intensivo, que brinda herramientas, mentorías y espacios de vinculación estratégica.

El Torneo de Emprendedores está dirigido a personas que ya cuentan con proyectos en funcionamiento y que han superado la etapa de idea. El objetivo es fortalecer sus modelos de negocio, optimizar la toma de decisiones estratégicas y potenciar su crecimiento.

A lo largo de diez semanas, los emprendimientos seleccionados participarán de encuentros presenciales semanales, accederán a acompañamiento técnico personalizado y recibirán formación en áreas clave como finanzas, marketing, ventas y comunicación. Además, el programa incluye mentorías con especialistas y espacios de articulación con actores relevantes del ecosistema emprendedor.

El proceso culminará con un Demo Day, instancia en la que los participantes presentarán sus proyectos ante un jurado especializado, que evaluará su evolución, potencial e impacto. En este marco, se reconocerá al emprendimiento más destacado.

Los proyectos seleccionados reflejan la diversidad, el talento y la innovación que caracterizan al entramado productivo mendocino, abarcando sectores como tecnología, industrias creativas, economía circular, servicios, educación y alimentos.

Los quince proyectos seleccionados son: