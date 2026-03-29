Así es Vícolo, el nuevo paseo gastronómico gourmet que abrió en Palmares

Vicolo celebró su inauguración oficial en Palmares, en un encuentro que combinó gastronomía, vinos, música y una atmósfera distendida que invitó a recorrer y descubrir el nuevo espacio.

Periodistas, influencers y referentes del sector participaron del evento junto a los dueños Raúl Roitman, Ignacio Bordón, Marcos Crisi, Manuel Clemente y Matías Gonzalez, y al chef Gastón Peletier, quienes oficiaron de anfitriones de una noche pensada para vivir la experiencia Vicolo en primera persona.

Durante la inauguración, acompañada por una DJ en vivo que aportó el clima musical del encuentro, los invitados degustaron distintas propuestas gastronómicas del lugar —que integra cantina, pizzería, salumería, vinoteca, almacén y florería en un mismo recorrido— junto a vinos de las bodegas invitadas: Bodega Cittanina, Bodega Trapiche, Bodega Lupa y Bodega Andeluna, donde los presentes pudieron probar sus etiquetas.

Una experiencia que suma valor al paseo

Vícolo propone una experiencia integral donde se puede desayunar con calma, almorzar algo liviano, compartir una pizza, disfrutar un café de especialidad, elegir un buen vino o llevar productos delicatessen y flores. Todo está pensado para que el visitante pueda vivir el espacio de distintas maneras, ya sea en una pausa rápida durante el recorrido por el mall o en un plan más relajado para quedarse y disfrutar.

Uno de los grandes diferenciales que suma este espacio a la oferta del centro comercial es su mercado especializado. Vícolo ofrece quesos y fiambres de productores artesanales de Mendoza, junto a una cuidada selección de productos de origen italiano, refuerza un concepto que celebra calidad, sabores sofisticados y detalles en cada experiencia.

Palmares Mall, un centro comercial en constante crecimiento

Con esta incorporación, Palmares Mall reafirma su compromiso de acercar propuestas innovadoras y diferenciales al público mendocino y a los turistas que visitan la provincia. La llegada de Vícolo no solo amplía la oferta gastronómica, sino que también fortalece la identidad del centro comercial como un espacio donde el encuentro, la buena mesa y el disfrute cotidiano se integran.

Palmares Mall continúa evolucionando como punto de encuentro que combina marcas, servicios y experiencias en un mismo lugar, sumando el espíritu italiano de Vícolo a su propuesta gastronómica.