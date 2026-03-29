Valle de Uco: Fierro presentó un proyecto hotelero de lujo con condos y vistas a la Cordillera

Fierro presentó oficialmente su nuevo proyecto inmobiliario y de inversión en el Valle de Uco, Mendoza. Se trata de Fierro Valle de Uco – Luxury Hotel and Resort, un desarrollo que combinará hotelería de alta gama con el modelo de condo hotel y que apunta a inversores interesados en el crecimiento sostenido del turismo premium en la región.

El proyecto estará ubicado en Los Chacayes, dentro de Finca Los Arbolitos, rodeado de viñedos y con vistas directas a la Cordillera de los Andes. Implantado en un entorno de extraordinaria belleza natural, el desarrollo se sitúa en el corazón de una finca que alcanza las 409 hectáreas, con viñedos que se extienden en todas direcciones y un paisaje enmarcado por la cordillera.

A 1.100 metros sobre el nivel del mar y con más de 250 días de sol al año, el Valle de Uco se consolida como el principal corredor enoturístico de la Argentina, con más de 50 bodegas abiertas al público, 109 inscriptas y una producción que supera los 750.000 hectolitros. El 59% del turismo que recibe es internacional, un dato que refuerza su posicionamiento global como destino de alta gama.

Según se informó durante la presentación, la propuesta busca unir inversión inmobiliaria, arquitectura contemporánea y una experiencia de hospitalidad profundamente vinculada al vino y al paisaje del Valle de Uco. En este sentido, el proyecto se concibe como un refugio de serenidad y sofisticación, donde la arquitectura orgánica dialoga con la naturaleza y cada elemento está pensado para integrarse al entorno.

El desarrollo contempla más de 6.700 m² de construcción, distribuidos en 6.753 m² totales, con 1.360 m² destinados a amenities, 4.430 m² de parque y un rooftop garden de aproximadamente 4.100 m². La propuesta incluye 62 Superior Suites de 40 m², cinco villas con jardín y acceso privado de entre 116 y 167 m², una master suite de 81 m² y una presidential suite de 340 m² con garage y acceso exclusivo.

Desde el punto de vista arquitectónico, el proyecto propone una estética contemporánea basada en curvas suaves, grandes superficies vidriadas y materiales nobles, en un diálogo constante con el paisaje. La planta baja se organiza en torno a un claustro central con vegetación autóctona que funciona como corazón verde del complejo, desde donde se distribuyen las áreas comunes: lobby, restaurante con cava, spa y espacios de contemplación, todos con conexión directa al viñedo y a la montaña.

Las habitaciones, ubicadas principalmente en el primer piso, fueron diseñadas para maximizar privacidad y confort, con terrazas, balcones y ventanales que enmarcan vistas abiertas al viñedo y la Cordillera de los Andes. En tanto, la azotea se proyecta como un mirador único, con jardines en altura y vistas panorámicas, posicionándose como uno de los rooftop garden más grandes de la región.

Entre los amenities se destacan un spa de montaña, piscinas indoor y outdoor, gimnasio de alta tecnología, terrazas parquizadas y senderos en altura, además de una propuesta gastronómica integral que incluye restaurante, cava de degustaciones, wine bar y wine garden dentro del propio viñedo. La oferta estará a cargo del chef Edward Holloway y del sommelier Andrés Rosberg, con un enfoque centrado en cocina de producto y una curaduría de vinos representativa de todo el país.

“Queremos crear un proyecto que sea una inversión sólida, pero también un espacio profundamente conectado con el paisaje, el vino y la gastronomía. No se trata solo de un desarrollo inmobiliario: es una forma de llevar la identidad de Fierro a uno de los lugares más extraordinarios de la Argentina”, expresó Edward Holloway, socio de Fierro, durante la presentación.

En palabras de Fernando Soto, socio de Grupo Habitti y Fierro Hotel Valle de Uco a cargo de la arquitectura del proyecto, "el diseño del hotel busca fundirse con la tierra, volverse horizonte. Desaparecer para que el paisaje aparezca. Cada rincón busca capturar lo esencial: la luz, los viñedos, la montaña. No hay habitaciones, hay escenas. No hay techo, hay un mirador. Fierro es materia, paisaje, tiempo. Porque el verdadero lujo no es lo que se muestra, sino lo que se siente."

El modelo de negocio elegido es el de condo hotel, que permite a los inversores adquirir la propiedad de una unidad dentro del hotel y obtener ingresos a partir de su operación, sin necesidad de gestionar el activo. Este esquema combina la apreciación del capital con la renta hotelera, con gestión profesional, mantenimiento permanente y estrategias de revenue management orientadas a maximizar la ocupación y la rentabilidad.

Además, el proyecto busca replicar el modelo exitoso del Fierro Hotel de Palermo Hollywood, inaugurado en 2010 y reconocido internacionalmente, incluido su posicionamiento entre los mejores hoteles boutique del mundo según los Travelers’ Choice Awards 2025, trasladando esa experiencia al Valle de Uco.

El lanzamiento del proyecto se realizó en marzo de 2026 y el inicio de obra está previsto para agosto del mismo año. La finalización está estimada para diciembre de 2027 y la apertura oficial proyectada para febrero de 2028.

Con este desarrollo, Fierro busca posicionarse como un nuevo referente de la hotelería de lujo en la región, integrando inversión, diseño, hospitalidad y una experiencia profundamente ligada al vino y al paisaje mendocino.

Acerca de Fierro Hotel

Ubicado en Palermo Hollywood, Fierro Hotel Buenos Aires es un hotel boutique de 27 suites que se ha consolidado como un verdadero referente de excelencia en hospitalidad en Argentina. Desde su apertura en 2010, ha construido una reputación basada en la calidad constante, el cuidado por el detalle y un servicio altamente personalizado.

Reconocido como el hotel N.º 1 en Buenos Aires en Tripadvisor, Fierro ha alcanzado además un posicionamiento de élite a nivel global al ser distinguido entre los 25 mejores hoteles boutique del mundo, un logro que refleja la consistencia en la experiencia que ofrece a sus huéspedes.

Cada una de sus amplias suites —de más de 40 m²— ha sido diseñada con un enfoque en el confort superior, integrando materiales de alta calidad, tecnología y una estética contemporánea que prioriza el bienestar. La experiencia se complementa con una propuesta gastronómica destacada, una cuidada selección de vinos y espacios pensados para el descanso, como su jardín privado y rooftop con piscina climatizada.

Más allá de sus instalaciones, lo que define a Fierro es su compromiso con la excelencia en cada interacción. La atención personalizada, la calidez del equipo y la búsqueda constante de superar expectativas han convertido al hotel en un punto de referencia tanto para viajeros internacionales como para la industria.

Fierro Hotel no solo ofrece alojamiento: ofrece una experiencia de hospitalidad de clase mundial, reconocida, consistente y profundamente orientada a la calidad.

Acerca de Grupo Habitti

Grupo Habitti es un desarrollador inmobiliario argentino con más de 15 años de experiencia, especializado en la creación de proyectos que integran diseño arquitectónico contemporáneo, desarrollo estratégico y construcción integral. La empresa se destaca por abordar cada iniciativa con una mirada contextual, generando valor único al responder a las particularidades del sitio, las necesidades del entorno y un equilibrio entre naturaleza, diseño y vida urbana.

Como desarrolladores y constructores, articulan viabilidad económica, gestión transparente y ejecución de alta calidad, transformando ideas en espacios habitables, comerciales y hoteleros que aportan identidad a la ciudad y mejoran la calidad de vida de sus habitantes.

Con más de 25 proyectos completados, más de 600 unidades entregadas y 90.000 m² construidos, Grupo Habitti desarrolla iniciativas residenciales, corporativas y turísticas en distintas locaciones de Argentina, como el Oeste del Gran Buenos Aires, la costa atlántica y el Valle de Uco en Mendoza.

Su enfoque combina confort, sostenibilidad y sofisticación, creando entornos que conectan a las personas con su entorno de manera armónica y funcional, siempre bajo el lema “Creamos futuro para vivir mejor”.