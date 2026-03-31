Un colon gigante en el Parque: el Hospital Español movilizó a Mendoza por la salud intestinal

En el marco del Mes de Prevención del Cáncer de Colon, el Hospital Español de Mendoza tuvo una destacada presencia en la jornada de concientización realizada en el Parque General San Martín.

La actividad, que contó con el respaldo de organismos gubernamentales, buscó derribar mitos sobre la enfermedad y acercar información vital a los ciudadanos. Durante el evento, profesionales del hospital brindaron asesoramiento personalizado sobre los chequeos preventivos necesarios para asegurar el bienestar de los pacientes y la importancia de no postergar las consultas médicas.

Un recorrido didáctico para entender el riesgo

Uno de los puntos más impactantes de la jornada fue la instalación de un colon gigante interactivo, que permitió a los asistentes visualizar de manera directa las diferentes etapas de la enfermedad.

A través de este recorrido, se explicaron las lesiones benignas conocidas como pólipos, que generalmente no presentan sintomatología pero pueden evolucionar hacia un cáncer si no son tratadas a tiempo.

Los especialistas enfatizaron que la colonoscopía es la herramienta fundamental para detectar y extirpar estas lesiones antes de que se vuelvan peligrosas, recomendando su realización a partir de los 50 años en la población general y antes en personas con antecedentes familiares.

La detección temprana como clave del éxito

El mensaje central del Hospital Español durante la actividad fue contundente respecto a las posibilidades de tratamiento. Se reforzó el dato estadístico de que más del 90% de los casos de cáncer colorrectal tienen cura cuando existe un diagnóstico precoz.

Debido a que esta patología muchas veces es silenciosa y no genera síntomas en sus estadios iniciales, la institución instó a la comunidad a mantener hábitos saludables y a cumplir con los esquemas de controles periódicos.

Esta acción institucional no solo brindó información técnica, sino que facilitó el acceso a pedidos digitales para estudios, simplificando el camino hacia la prevención efectiva.

