De Alto Agrelo al mundo: Familia Blanco suma Noruega a su mapa exportador y ya está en 5 continentes

Bodega Familia Blanco continúa afianzando su presencia en los mercados internacionales a veinte años de haber iniciado su camino exportador a través del programa Nex de ProMendoza.

La empresa familiar de Alto Agrelo, con más de dos décadas de trayectoria en comercio exterior, concretó recientemente la venta y envío de un contenedor de vinos. La operación se originó gracias a los vínculos establecidos durante su participación en Vinexpo Explorer Mendoza, realizada en octubre pasado.

El proceso de internacionalización de la bodega comenzó entre 2003 y 2006 con el programa Nex, experiencia que —según recuerda Mónica Najurieta, fundadora de la empresa— marcó un punto de inflexión. “Para nosotros el Nex fue clave. Nos abrió la mirada sobre la importancia de entender los mercados y no quedarnos solo en hacer buen vino”.

Marisa Ortiz, representante comercial de Familia Blanco, destacó el impacto directo de su participación en Vinexpo. “Nuestra experiencia fue súper positiva. La organización fue muy profesional y encontramos exactamente lo que íbamos a buscar. Tuvimos muchas reuniones, hicimos excelentes contactos y hoy estamos enviando nuestra primera carga a un club de vinos de Noruega”.

El portafolio de la bodega incluye las líneas Familia Blanco, Mairena, Jazz Please y desarrollos especiales como Latido Andino, un blend de blancas que tuvo una recepción destacada en Vinexpo.

La presencia de la bodega en el evento se confirmó casi sobre la fecha, pero aun así su desempeño fue sobresaliente: realizó más de 15 reuniones formales, además de numerosas degustaciones espontáneas que despertaron interés entre compradores internacionales.

“Vinexpo nos permitió medirnos con nuestros pares y confirmar que estamos en un muy buen camino”, afirmó Mónica. “El nivel de recepción de nuestros vinos fue maravilloso”.

Con mercados consolidados y nuevos destinos en expansión, Familia Blanco sigue apostando por la excelencia, la innovación y la mirada estratégica que consolidó desde el programa Nex y que profundizó en Vinexpo.

“Si miramos estos 20 años, estamos marcados por el desafío permanente”, resumió Mónica. “Vinexpo nos volvió a abrir puertas, y este nuevo contenedor que se va es la prueba”.

Tras su paso por Nex —programa de ProMendoza orientado a generar nuevos exportadores—, la empresa orientó definitivamente su proyecto hacia el mercado internacional.

Actualmente exporta 80% de su producción a destinos como Estados Unidos, México, Brasil, Paraguay, Reino Unido, Alemania y Australia.

La participación en Vinexpo Explorer Mendoza abrió además nuevas oportunidades, especialmente en Reino Unido, donde la bodega sumó un nuevo importador. “La experiencia fue extraordinaria —explicó Marisa Ortiz—.

La calidad de los compradores y el nivel de las reuniones superaron todas nuestras expectativas. Y el resultado se ve hoy: mañana sale la primera carga del contenedor”.

La historia de Familia Blanco es también la historia de un proyecto familiar que apostó al trabajo sostenido y la calidad. Mónica y su esposo, Gabriel Blanco —ingeniero electrónico—, comenzaron hace 40 años trabajando la tierra.

Primero produjeron y vendieron uva; dos décadas después, impulsados por el deseo de transformar su propio fruto, se animaron a elaborar vino. Así nació la bodega en 2005, emprendimiento en el que hoy participan sus cinco hijos y que cuenta con 65 hectáreas de viñedos y una capacidad de producción de 262.000 litros.

Una nueva edición de Vinexpo

Del 8 al 10 de junio de 2026, la provincia de Mendoza volverá a ser sede de uno de los encuentros más relevantes del calendario vitivinícola internacional: Vinexpo Explorer Mendoza 2026 – The Bulk Wine Chapter, una edición inédita del prestigioso evento, dedicada exclusivamente al vino a granel. Las inscripciones está abiertas en promendoza.com

