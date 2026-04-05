Matías Armani, el mendocino de 22 años que quiere facturar US$300.000 en 2027

El 2025 encontró a Matías Armani, de solo 22 años, envuelto en una serie de eventos afortunados que bastante tuvieron que ver con su preparación anterior: obtuvo el "Premio Jóven Empresario Mendocino” y fue reconocido por la legislatura de su provincia; ganó el concurso Naves Argentina; fue becado para estudiar 6 meses en la universidad más importante de Corea y seleccionado para los programas de Endeavor y HIT.

Todo esto se dio en paralelo -o relacionado- a la evolución de su propia startup, devFactory, una plataforma de gestión integral para Pymes por suscripción, al estilo Netflix, que creó cuando apenas tenía 20 años de edad.

Hoy su emprendimiento pasó de los primeros 3 clientes, que tenía cuando comenzó esta serie de hechos afortunados, a 40 en todo el país, y de acuerdo al plan de crecimiento que viene siguiendo con tanta rigurosidad como los programas y su carrera, este número ascenderá a 100 en apenas 6 meses, proyectando alcanzar los US300.000 de facturación anual en 2027.

La evolución de DevFactory, que le permitió ampliar al doble las funcionalidades, ofrecer integraciones con Whatsapp (Meta), Tienda Nube y Mercado Libre, y contratar a otras 6 personas, se acaba de potenciar con una ronda de financiamiento llevada a cabo con sus propios clientes, que inyectaron dinero gracias a la confianza que le tienen a la plataforma.

Joven Campeón nacional de robótica

Esta historia, lógicamente, no se dio de un día para el otro. El padre vio en Matías, ya desde chico, un marcado interés por la tecnología. Tanto es así que a los 8 años visitaban juntos competencias de robótica y desde los 13 a los 16 asistió todos los sábados, religiosamente, a su primer curso de robótica y programación.

Cuanto tenía 14 participó por primera vez en una competencia nacional, donde llegó a la final y se quedó con el segundo puesto. Se preparó luego durante todo un año, ganó la competencia local en Mendoza, la instancia posterior en La Pampa y se quedó con la final en Buenos Aires, consagrándose Campeón Nacional de Robótica.

Al año siguiente se focalizó en otro objetivo: participar en las olimpíadas matemáticas (OMA), donde se impuso a nivel local y obtuvo una mención especial en la final, que se desarrolló en Córdoba.

De una heladería a Pymes de todos los sectores

Lo cierto es que, ya estudiando ingeniería mecatrónica en la Universidad de Cuyo, un día fue a la fábrica de la heladería Innamorato, que tiene 7 sucursales en Mendoza, para ver si les podía dar una mano con la mejora de alguno de los procesos. Allí se encontró con que el 97% de lo que hacían en términos de procesos era a través de planillas de Excel o a mano.

Fue entonces que, gracias a su interés por la tecnología, su curiosidad y la capacidad autodidacta, se puso a desarrollar un sistema de gestión, a medida y desde 0.

Durante el proceso, comenzó a hablar con otras empresas y se dio cuenta que la gran mayoría de las Pymes se manejaban de la misma manera. Así fue como le dio nacimiento a devFactory, una plataforma que se contrata por suscripción, al estilo Netflix.

El objetivo es unificar, digitalizar y automatizar la información que suele desperdigarse en distintos Excels, creando un ecosistema de datos de toda la cadena de valor del negocio: materia prima-stock-producción-venta-facturación-recursos humanos y un nuevo módulo enfocado en el marketing.

Otras Pymes e integraciones

Durante los primeros meses, devFactory estuvo enfocada en Pymes productivas, en parte porque ese fue su origen. Pero con el correr del tiempo y las consultas de nuevos comercios el sistema se fue ampliando y siendo utilizado por empresas (en general, no más de 150 empleados) de todos los rubros, salvo Servicios.

Es así que hoy la startup cuenta con suscriptores de sectores variados como Alimentos y Consumo, Industria y Producción, Retail y Comercio, y Textil. La usan desde una juguetería hasta una fábrica de pastas, pasando por bodegas, colchonerías, pet shops y fabricantes de ropa. Los suscriptores son Pymes de diferentes lugares del país, como Mendoza, Buenos Aires, Salta, Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Río Negro.

La apuesta de devFactory es competir no desde el precio más bajo, sino desde una combinación poco habitual en el segmento PyME: profundidad operativa, implementación ágil y facilidad de uso.

En lugar de ofrecer un ERP sólo para gerencias o perfiles técnicos, la plataforma fue diseñada para que cualquier colaborador pueda incorporarla rápidamente. A esto se suma una capa de inteligencia artificial que permite consultar datos, generar reportes y obtener respuestas operativas en segundos, incluso a través de un simple audio por WhatsApp.

De esta manera, se logran organizaciones con menos planillas, menos retrabajo y más capacidad de decidir con información actualizada, sin depender de procesos largos ni estructuras complejas.

En este contexto de crecimiento es que la startup se encuentra, de acuerdo a Matías Armani, “en el punto dulce de funcionamiento” para poder iniciar en breve una ronda de inversión”, que le permitirá acelerar aún más los planes y poner un pie en otros países de la región, como Chile, Colombia y México. Teniendo en cuenta que hasta ahora Todo marcha de acuerdo al plan, quién podría imaginar lo contrario.