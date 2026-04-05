La alta gastronomía peruana llega a Hilton Mendoza con destacados chefs de Lima

El próximo viernes 10 y sábado 11 de abril, los chefs peruanos Roberto Boyle y Eduardo Fujihara, junto a Roberto Montenegro, de Concepto Placer, desarrollarán una serie de cenas exclusivas en el ciclo Destino Perú – Cocina de Autor.

El concepto es vivir una experiencia de alta gastronomía, con platos que cruzan sabores peruanos, carnes, productos mendocinos y sensibilidad nikkei, acompañados por vinos de las bodegas Ernesto Catena y Sin Reglas, dueña de Mil Demonios.

Cada cena podrá disfrutarse en seis pasos: dos entradas, dos fondos y dos postres. El menú del 10 de abril creado por Boyle y Fujihara incluye: Causa limeña dorada, entraña en emulsión de whisky, lima y salsa de ají amarillo; Nigiri de entraña argentina coronada con salsa de ostión cítrica y chimichurri argentino.

Los principales: Bife angosto a la brasa con reducción de ajíes peruanos al Malbec y cacao peruano, acompañado de verdes de estación; y Langostino Jumbo del Atlántico envuelto en papa dulce, servido sobre una reducción de miso claro y whisky.

Los postres son elaborados por la chef pastelera María Martín, del staff gastronómico de Hilton Mendoza. Primero se podrá degustar una granita de lima, mate y jengibre. El segundo postre, será un Mil hojas de manjar blanco, con finas capas de hojaldre invertido, relleno de manjar blanco.

En el menú del 11 de abril las entradas son: Tataki de Res, leche de tigre de tomate mendocino, palta al carbón y crocante de maíz peruano; y Nigiri de trucha sal de maras cuzqueña y un toque cítrico.

Como principal habrá Lomo Limeño: Medallón de lomo a la brasa, jugos concentrados al estilo lomo saltado, papa crocante y cebolla encurtida. Y Batayaki de trucha y mariscos.

El pre postre será Dulzor Ácido, con leche de tigre dulce con granita de maracuyá , y crocante de quínoa. El postre elegido es Suspiro mendocino, cremoso de dulce de leche, merengue de Malbec y crocante de frutos secos.

Serán dos noches dedicadas a la alta cocina de autor y la hospitalidad de vanguardia. La iniciativa busca proyectar a Mendoza como un destino gastronómico más amplio, no sólo vinos con carnes y otros clásicos productos regionales.

“El ciclo permitirá acercar a la cuna del vino argentino la gastronomía peruana, que ya no sólo se descubre viajando al Perú: también puede llegar a través de sus chefs, con identidad y alto nivel, a grandes escenarios internacionales”, destaca Montenegro.

El jueves 10, serán protagonistas los vinos de la bodega Ernesto Catena: Alma Negra blanco y Alma Negra Tinto; Tikal Patriota y Tikal Blanco y Orange.

El viernes 11 será el momento exclusivo de la bodega Sin Reglas, con sus etiquetas: Mil Demonios blanco, Mil Demonios Assemblage y Purgatorio Rose.

Sabores del Perú

Los chefs visitantes son reconocidos profesionales de la gastronomía peruana, reconocida por su diversidad y mestizaje. El ceviche peruano, plato insignia, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en diciembre de 2023.

Roberto Boyle es un cocinero con 30 años de experiencia. Ha recorrido el mundo como surfista, lo que le ha permitido aprender y fusionar sabores y texturas de diferentes culturas.

Es chef ejecutivo de las carnes premium Inpelsa, chef para Perú de Certified Angus beef , y chef Owner GourMeat Perú & Rubens restaurante.

Además, es juez internacional de KCBS US y embajador de Riedel Perú.

Boyle ha transmitido su pasión por la cocina como conductor del programa Rescatando Huariques, y como miembro de la Federación peruana de fuegos y parrillas. Su plato estrella son las mollejas de res en crema de coco y ron sobre un mousse de berenjena ahumada y pistachos.

Eduardo “Lalo” Fujihara lleva más de 18 años de carrera, especializado en la cocina nikkei y la fusión con los sabores del Perú. Es el chef ejecutivo del exitoso restaurante de comida japonesa Hanzo.

“La gastronomía peruana es una mezcla de muchas culturas: alemana, china, italiana y japonesa. Es producto de lo que tenemos actualmente”, afirma Fujihara. Y destaca que el gran aporte de los japoneses en la comida peruana ha sido “el cuidado y tratamiento del pescado”.

El team que visitará Hilton Mendoza se completa con el organizador del ciclo Roberto “Robby" Montenegro, director de Romovi, y fundador de Concepto Placer, experiencias y vivencias en Perú.

“Me identifico como una persona que crea vivencias inolvidables, focalizándome en productos que se lo merecen”, describe Robby, egresado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Buenos Aires y sommelier de la EAS.

Con cupos limitados y una curaduría de etiquetas de excelencia, estas dos noches prometen ser el hito gastronómico de la temporada en Hilton Mendoza. Una cita impostergable para los amantes del vino y la cocina de autor que buscan experiencias que trasciendan lo convencional.

Las reservas para el ciclo Destino Perú – Cocina de Autor, en Hilton Mendoza (Boulevard Pérez Cuesta y Lateral Acceso Este 3292, Guaymallén) pueden realizarse al teléfono +54261 6019921 o al mail: [email protected]

@hiltonmendoza

Ficha técnica

Cuándo: 10 y 11 de abril | Hilton Mendoza

Hora: 21:00 hs

Propuesta: Fuego, mar y tierra en perfecta armonía

Formato: Secuencia de pasos cuidadosamente curados

Maridaje exclusivo con vinos DV Catena

Valor: $75.000 por persona

20% OFF con reserva anticipada

Cupos limitados

Contacto: 261 601 9921

Correo: [email protected]