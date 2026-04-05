Del terroir a la mesa: Savia Cocina Casarena lanza su menú otoñal con productos de sus propias fincas

Savia Cocina Casarena diseñó un nuevo menú para la temporada otoñal, basado en productos regionales e ingredientes cultivados en sus propias fincas de Luján de Cuyo, las cuales que constituyen un reflejo de su identidad local. Al mismo tiempo, y en busca de profundizar dicha filosofía, su nuevo chef Marcelo Saccone, diseñó un menú que narra en capítulos los elementos de esa identidad. Marcelo es también fruto de esta tierra donde se ha formado profesionalmente y ha desarrollado su carrera.

Savia Cocina Casarena se encuentra ubicado en la calle Brandsen de Luján de Cuyo, en el mismo predio que la bodega Casarena, que se declara intérprete y custodio de su terroir.

Dicha filosofía se despliega en Savia a través de su arquitectura, su colección de arte local, los ingredientes y la concepción de cada plato en combinación con los vinos que produce. Ello se traduce en conceptos como agricultura regenerativa y sustentabilidad, que son llevados a la interpretación del lugar a través del vino y la comida.

Claudia Piedrahita, CEO de Casarena y vicepresidente de Wines of Argentina -el organismo que promueve la inserción del vino argentino en el mundo-, asegura que “el menú de Savia es resultado de un trabajo creativo y analítico al mismo tiempo, ya que trabajamos de cerca entre el equipo de cocina y el equipo enológico para diseñar y armonizar cada plato”.

Savia Cocina Casarena está ubicado en Finca Jamilla, y desde sus mesas y terraza se pueden apreciar elementos como la montaña, olivos, acequias, algarrobos, jarilla y cactus. Al mismo tiempo, sus jardines interiores están compuestos por plantas autóctonas.

Su arquitectura y paisajismo consiguieron la Medalla de Plata en el Concurso “Best Of” de las Great Wine Capitals (GWC).