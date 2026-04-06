Raivan Perez y un regreso esperado al teatro Independencia por sus 40 años de rock

La banda emblemática mendocina celebra sus cuatro décadas en abril, coincidente con el mismo mes que se formó en 1986. Con esta presentación, Raivan Perez reafirma el lugar que ocupa en el rock mendocino. Esa noche de abril, Darío Ghisaura en voz y guitarra; Alejandro Moyano, teclado; Claudio Benedetti, batería; Rubén Caballero, guitarra y Anuar Manzur en bajo, subirán al escenario para recorrer clásicos infaltables de su carrera, como Souvenir americano, Viejas campanas y el Globo de Chernobyl.

Inicialmente sus integrantes fueron Darío Ghisaura, en guitarra y voz; Alejandro Moyano, en teclado; Carlos (Pela) Mazzanti, en bajo y coros; y Carlos (Cordero) Rogel, en batería. En esa primera etapa, la banda también tuvo a Rizziero Catapano como letrista.

Entre 1986 y 1987 grabó sus primeros demos para difusión en los estudios de Zanessi en nuestra provincia, los cuales se escucharon en las radios de Mendoza y las de Buenos Aires, y en otras provincias como Córdoba y Santa Fe. Además, participó en los Chateaux Rock de Córdoba en 1987 y en 1988, año en que fueron catalogados como Banda Revelación.

Ese año grabó su único disco de vinilo producido artísticamente por Daniel Sais, tecladista de Soda Stereo y el ingeniero de mezcla Peter Baleani, en los estudios TMA de David Lebón.

El disco llamado RAIVAN PEREZ contuvo 9 canciones y fue editado por el sello Confluencia. En algunos temas participaron músicos como Jorge Candia en saxo, David Lebón en armónica, y Lisa Sais en los coros.

Además, los Raivan tocaron en algunos pre-Chateaux de Córdoba y Buenos Aires; realizaron giras por otras provincias, y se presentaron en el Teatro griego para la Fiesta Nacional de la Vendimia de 1989.

Un registro audiovisual: https://www.youtube.com/watch?v=5GnDggloWUE

La primera formación concluye en 1989. En 2004 se reúne con nuevos integrantes y realiza varios conciertos, siguiendo con Ghisaura, Moyano, e incluyendo a Rubén Caballero, Claudio Benedetti, Roberto Posadas y Alejandro Abraham. En 2010 se presentaron en el Teatro Independencia.

Teatro Independencia, 25 años: https://www.youtube.com/watch?v=MkIA6XUTN2o