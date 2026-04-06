Sabores del Mundo: Park Hyatt Mendoza lanza un nuevo ciclo de almuerzos temáticos

Este domingo 12 de abril, Park Hyatt Mendoza inaugura “Sabores del Mundo”, un ciclo de almuerzos temáticos mensuales liderado por su Chef Ejecutivo, Franco Canzano.

La propuesta abre con una edición dedicada a Italia, inspirada en sus sabores más representativos, reinterpretados desde una mirada contemporánea.

La iniciativa propone experiencias culinarias concebidas para disfrutar con tiempo, a través de menús que recorren distintas cocinas del mundo.

Una cocina de mirada cosmopolita

Al frente de “Sabores del Mundo” está Franco Canzano, chef argentino con más de dos décadas de trayectoria dentro de la cadena Hyatt.

Con una carrera desarrollada en cocinas de ciudades como París, Milán, Buenos Aires, Doha y Dubái, y desde su rol como Chef Ejecutivo de Park Hyatt Mendoza, impulsa una propuesta gastronómica que integra técnicas globales con el valor del producto local, en sintonía con la identidad vitivinícola de la región.

“Sabores del Mundo es el reflejo de mi experiencia cocinando en distintos países, reinterpretada desde Mendoza”, señala Franco Canzano.

Italia, la primera escala

La edición inaugural estará dedicada a Italia, con un recorrido por algunos de sus sabores más representativos: pastas, risottos, carnes, pescados, quesos y clásicos de la pastelería italiana, reinterpretados bajo la mirada personal del chef y su equipo.

Datos de la experiencia