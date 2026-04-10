La Ciudad suma tecnología en seguridad: preventores estrenan pistolas Taser 7

Preventores de la Ciudad de Mendoza recibieron las primeras 15 pistolas Taser 7 (de 30 que serán en total). Fue en un acto del que participó el intendente Ulpiano Suarez junto al gobernador, Alfredo Cornejo; la vicegobernadora, Hebe Casado; la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; y autoridades provinciales y municipales.

El evento, que se realizó este lunes 6 de abril, fue en la sede del Ministerio de Seguridad y Justicia. Allí, se firmó un convenio marco para la entrega de estos dispositivos, con el objetivo de brindar una estrategia integral orientada a fortalecer la seguridad ciudadana mediante la incorporación de tecnología de baja letalidad.

En esta primera etapa, se entregaron 15 dispositivos Taser 7 y sesenta cartuchos, que forman parte de un total de 30 unidades destinadas al cuerpo de seguridad ciudadana de la Ciudad. Esta incorporación se enmarca en lo establecido por la Ley Provincial N° 9637 de Seguridad Ciudadana y en los lineamientos definidos por la Resolución Nº 2155, que regula su uso y establece los requisitos de capacitación.

Los preventores que recibieron las pistolas completaron un proceso de formación específica a cargo de las Fuerzas de Operaciones Especiales, que incluyó entrenamiento práctico, simulaciones operativas y capacitación legal, garantizando estándares profesionales alineados con los de la Policía de Mendoza.

El intendente Ulpiano Suarez destacó el trabajo conjunto con la Provincia: “Esto es posible por un trabajo articulado entre la Ciudad de Mendoza y el Gobierno Provincial.

Hace muy pocos días compartimos la puesta en funcionamiento del Centro de Operaciones y Videovigilancia, uno de los más modernos del país, junto con el anillo de videovigilancia, ratificando un compromiso conjunto para fortalecer la prevención y la seguridad”.

Luego remarcó: “El aporte que hacemos desde la Ciudad no es sólo para los 125.000 vecinos que residen de manera permanente, sino también para los más de 300.000 mendocinos y turistas que llegan diariamente. Quiero agradecer también a los miembros de la fuerzas de seguridad, a la Policía de Mendoza, a los miembros de las Fuerzas de Operaciones Especiales que han tenido a cargo la capacitación y también a esta primera tanda de preventores que ha recibido la capacitación. Ya están preparados, capacitados, se han profesionalizado para poder portar estos dispositivos. Y esto es involucrarse desde un gobierno municipal con la prevención y la seguridad con hechos y acciones concretas”.

El jefe comunal también manifestó: “Ya hay una primera tanda de nueve preventores que han terminado el proceso de formación y a fin de mes ya van a estar 30 preventores capacitados para portar estas herramientas.

El objetivo es profesionalizar a nuestro cuerpo de preventores y brindarles instrumentos para cumplir de la mejor manera su función. Es decir, que la Ciudad de Mendoza sea una ciudad, como es hasta ahora; segura. Y por eso la importancia del trabajo articulado con el Gobierno Provincial”.

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo destacó el compromiso del municipio capitalino en la implementación de estas herramientas: “La Ciudad de Mendoza se ha comprometido fuertemente con esta tarea, realizando una inversión propia. No se trata de un equipamiento que la provincia entrega sin más, sino de un trabajo conjunto donde nos asociamos para llevar adelante la compra, optimizando recursos a través de un proceso licitatorio que permitió reducir costos”.

Además, el mandatario provincial subrayó: “Estamos abiertos a hacerlo con otros municipios, haciendo todo el proceso de capacitación. La verdad que hay muchos municipios que están comprometidos con la tarea de la prevención en el Gran Mendoza, como Godoy Cruz, Luján, Guaymallén, Las Heras. Pero la Capital les lleva la delantera con incorporaciones de este tipo y con muchísimas cámaras de seguridad y centros de monitoreo”.

A partir de esta entrega, las Taser fueron trasladadas al Centro de Operaciones y Vigilancia de la Ciudad de Mendoza y quedaron allí alojadas (en un espacio especialmente construido para tal fin) para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana disponga de su utilización cuando sea pertinente.