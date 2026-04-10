De ícono olivícola a jugador del vino: Corazón Lunlunta lanza tres nuevos Malbecs

“Corazón de Lunlunta” es el proyecto olivícola y turístico que llevan adelante los hermanos José Luis y Juan Manuel Saldaña y los enólogos Alejandro Vigil y Gabriel Guardia en el distrito de Lunlunta, departamento de Maipú.

El espacio funciona desde febrero de 2025 y es uno de los más visitados de la provincia. Además, fue una pieza clave para la declaración del distrito de Maipú como “Capital del Aceto Balsámico”.

A principios de este año, la firma lanzó al mercado su primera línea de vinos. Estamos hablando de: Ladrona de Corazones Malbec, Corazón de Lunlunta Reserva Malbec y Corazón de Lunlunta Gran Malbec.

“Ladrona de Corazones” Malbec: Es un proyecto personal de Gabriel Guardia, que nace como homenaje a las mujeres que nos enseñaron a amar y a cuidar (nuestras madres y abuelas). Es un vino frutado, equilibrado y elegante, muy representativo del Malbec argentino. Su etiqueta, inspirada en un jardín lleno de vida, simboliza memoria, raíces y amor eterno. Es un vino que no solo se toma… se siente.

Corazón de Lunlunta Reserva Malbec: Es un vino joven, pero con carácter (elaborado con uvas provenientes del Valle de Uco). Es frutado, equilibrado y muy expresivo, ideal para quienes disfrutan un Malbec auténtico, elegante y fácil de tomar. La etiqueta tiene el frente del edificio de la aceitera, porque representa la identidad y corazón del proyecto.

Corazón de Lunlunta Gran Reserva Malbec: Es un vino más complejo, estructurado, con mayor tiempo de guarda, elegante y con un perfil auténtico. La etiqueta lleva una estrella de cinco puntas, símbolo de ética y calidad premium, lo cual representa el compromiso de Corazón de Lunlunta con la excelencia.

Con estas nuevas incorporaciones a su portfolio, Corazón de Lunlunta reafirma que es un espacio donde la olivicultura, la vitivinicultura y la arquitectura se fusionan para brindar experiencias únicas e inigualables.