Construcción en seco: la empresa mendocina que lidera en Cuyo con tecnología de punta

Steel Design SAS es una empresa mendocina especializada en la fabricación de estructuras para el sistema de construcción en seco Steel Framing. Fundada por Franco Girala, José Luis Girala y Gonzalo Erice, la compañía se posiciona como referente tecnológico e industrial en la región de Cuyo, siendo la única que cuenta con maquinaria automatizada de última generación para la producción de perfiles estructurales.

Con una visión orientada a la eficiencia, sustentabilidad y escalabilidad, Steel Design integra diseño, ingeniería y producción industrializada, redefiniendo los parámetros tradicionales de la construcción y ofreciendo soluciones más rápidas, precisas y competitivas.

Tecnología aplicada a la construcción

Steel Design nace con un objetivo claro: transformar la manera de construir en Argentina, incorporando procesos industrializados, tecnología avanzada y una lógica de eficiencia alineada con las nuevas demandas del mercado.

Actualmente, la empresa cuenta con maquinaria CNC automatizada de última generación, que permite:

Exactitud milimétrica en cada componente

Reducción significativa de desperdicios

Optimización de costos

Mayor velocidad de ejecución

Mejor calidad final de obra

¿Qué hacemos?

Steel Design desarrolla soluciones estructurales para:

Viviendas unifamiliares y desarrollos residenciales

Edificios comerciales y corporativos

Infraestructura educativa (escuelas y centros de formación)

Proyectos de salud (clínicas, hospitales, centros médicos)

Naves industriales y soluciones modulares

Ventajas competitivas

Reducción de plazos de obra de hasta un 50%

Precisión industrial mediante tecnología CNC

Optimización de costos y menor desperdicio

Construcción sustentable con menor impacto ambiental

Flexibilidad de diseño adaptable a cada proyecto

Escalabilidad para desarrollos en serie

En un contexto donde la industria exige mayor eficiencia y previsibilidad, el sistema Steel Framing se posiciona como el método constructivo más competitivo del mercado, y Steel Design lidera su implementación en la región.

Obras y experiencia

Steel Design ha participado en múltiples desarrollos en Mendoza y zonas aledañas, incluyendo viviendas premium, bodegas, hoteles, ampliaciones residenciales, desarrollos institucionales, estructuras comerciales y soluciones modulares.

Cada proyecto se desarrolla bajo estándares de ingeniería que garantizan durabilidad, resistencia estructural y cumplimiento normativo, consolidando la confianza de arquitectos, desarrolladores e inversores.

Posicionamiento estratégico

En un mercado donde la eficiencia y la previsibilidad son cada vez más valoradas, Steel Design se posiciona como un actor clave en la transformación del sector, ofreciendo soluciones concretas para optimizar tiempos, reducir riesgos y elevar la calidad de los proyectos.

Proyección

Steel Design no solo fabrica estructuras: impulsa un cambio de paradigma en la construcción argentina.

Con foco en la industrialización del proceso constructivo, la empresa proyecta expandir su alcance a nuevos mercados, como:

Minería

Turismo

Logística

Infraestructura industrial

La empresa se consolida como un actor clave en la evolución del sector y el desarrollo de la construcción industrializada en el país.