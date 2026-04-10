Empresas Y Negocios | 8 abr 2026
Construcción en seco: la empresa mendocina que lidera en Cuyo con tecnología de punta
Steel Design se especializa en la fabricación de estructuras. Fue fundada por Franco Girala, José Luis Girala y Gonzalo Erice.
Steel Design SAS es una empresa mendocina especializada en la fabricación de estructuras para el sistema de construcción en seco Steel Framing. Fundada por Franco Girala, José Luis Girala y Gonzalo Erice, la compañía se posiciona como referente tecnológico e industrial en la región de Cuyo, siendo la única que cuenta con maquinaria automatizada de última generación para la producción de perfiles estructurales.
Con una visión orientada a la eficiencia, sustentabilidad y escalabilidad, Steel Design integra diseño, ingeniería y producción industrializada, redefiniendo los parámetros tradicionales de la construcción y ofreciendo soluciones más rápidas, precisas y competitivas.
Tecnología aplicada a la construcción
Steel Design nace con un objetivo claro: transformar la manera de construir en Argentina, incorporando procesos industrializados, tecnología avanzada y una lógica de eficiencia alineada con las nuevas demandas del mercado.
Actualmente, la empresa cuenta con maquinaria CNC automatizada de última generación, que permite:
- Exactitud milimétrica en cada componente
- Reducción significativa de desperdicios
- Optimización de costos
- Mayor velocidad de ejecución
- Mejor calidad final de obra
¿Qué hacemos?
Steel Design desarrolla soluciones estructurales para:
- Viviendas unifamiliares y desarrollos residenciales
- Edificios comerciales y corporativos
- Infraestructura educativa (escuelas y centros de formación)
- Proyectos de salud (clínicas, hospitales, centros médicos)
- Naves industriales y soluciones modulares
Ventajas competitivas
- Reducción de plazos de obra de hasta un 50%
- Precisión industrial mediante tecnología CNC
- Optimización de costos y menor desperdicio
- Construcción sustentable con menor impacto ambiental
- Flexibilidad de diseño adaptable a cada proyecto
- Escalabilidad para desarrollos en serie
En un contexto donde la industria exige mayor eficiencia y previsibilidad, el sistema Steel Framing se posiciona como el método constructivo más competitivo del mercado, y Steel Design lidera su implementación en la región.
Obras y experiencia
Steel Design ha participado en múltiples desarrollos en Mendoza y zonas aledañas, incluyendo viviendas premium, bodegas, hoteles, ampliaciones residenciales, desarrollos institucionales, estructuras comerciales y soluciones modulares.
Cada proyecto se desarrolla bajo estándares de ingeniería que garantizan durabilidad, resistencia estructural y cumplimiento normativo, consolidando la confianza de arquitectos, desarrolladores e inversores.
Posicionamiento estratégico
En un mercado donde la eficiencia y la previsibilidad son cada vez más valoradas, Steel Design se posiciona como un actor clave en la transformación del sector, ofreciendo soluciones concretas para optimizar tiempos, reducir riesgos y elevar la calidad de los proyectos.
Proyección
Steel Design no solo fabrica estructuras: impulsa un cambio de paradigma en la construcción argentina.
Con foco en la industrialización del proceso constructivo, la empresa proyecta expandir su alcance a nuevos mercados, como:
- Minería
- Turismo
- Logística
- Infraestructura industrial
La empresa se consolida como un actor clave en la evolución del sector y el desarrollo de la construcción industrializada en el país.