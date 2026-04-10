Zuccardi Valle de Uco: 10 años de la bodega que nació del viñedo y está en el Salón de la Fama mundial

Zuccardi Valle de Uco celebra el décimo aniversario de su bodega ubicada en Finca Piedra Infinita, en Paraje Altamira, en el sur del Valle de Uco.

Inaugurada en marzo de 2016, la bodega representa un hito en la historia de la familia Zuccardi y una nueva forma de entender la vitivinicultura en la región: desde el viñedo hacia la bodega.

El proyecto comenzó muchos años antes de su inauguración. La plantación de Finca Piedra Infinita se inició en 2009 y, a partir del trabajo en el viñedo y del descubrimiento de la extrema diversidad de sus suelos, surgió la necesidad de construir una bodega especialmente diseñada para vinificar cada parcela por separado, con precisión y respetando la identidad de cada suelo. La construcción comenzó en 2013, concebida como una aliada en la interpretación del lugar.

“Nos gusta pensar que la bodega nació en el viñedo. Siempre pensamos la bodega desde afuera hacia adentro: desde el viñedo hacia la enología”, explica Laura Principiano, Head Winemaker.

Diseñada para realizar microvinificaciones de cada tipo de suelo, la bodega utiliza el concreto como material principal, un material natural que permite fermentar y criar los vinos en contacto con materiales naturales provenientes de la tierra y el agua del lugar, como parte de la búsqueda por interpretar con fidelidad la identidad del Valle de Uco.

En estos diez años – un período relativamente breve en el mundo del vino – Zuccardi Valle de Uco ha recibido algunos de los reconocimientos más importantes de la vitivinicultura mundial.

La bodega fue elegida tres años consecutivos como World’s Best Vineyard, ingresando en 2022 al Hall of Fame de este ranking internacional. Además, once de los vinos elaborados allí han obtenido la calificación perfecta de 100 puntos por parte de los principales críticos internacionales.

Bodega Zuccardi Valle de Uco y Piedra Infinita Cocina restaurante

Para Sebastián Zuccardi, Winemaking Director, estos reconocimientos no fueron un objetivo en sí mismo, sino una consecuencia del camino recorrido: “fueron algo que nos pasó a través de la búsqueda de hacer lo mejor posible en el lugar donde estábamos cultivando. Estos reconocimientos ayudan a visibilizar lo que hacemos y también a visibilizar nuestra región como uno de los terroirs más destacados del mundo.”

“Estos diez años representan el trabajo de tres generaciones viviendo en el lugar, soñando con el lugar y creyendo en este lugar”, expresa Zuccardi. Representan la continuidad de un camino que comenzó en el Valle de Uco hace más de una década y que seguirá hacia el futuro.

Zuccardi Valle de Uco es hoy más que una bodega: es la expresión de un paisaje, de sus suelos, de su montaña y de la convicción de una familia que cree que los grandes vinos nacen en el viñedo.

Desde que plantó su primer viñedo en Mendoza en 1963, Familia Zuccardi ha sido líder en la vitivinicultura argentina, conocida por la innovación y su compromiso al desarrollo sostenible.

Con una rica historia de técnicas visionarias de viniﬁcación y exploración de terroirs de gran altitud en el Valle de Uco, Zuccardi Valle de Uco cultiva vinos de montaña que expresan un verdadero sentido de lugar, reconocidos consistentemente como algunos de los vinos más excepcionales del mundo.

