10 años de Expo Vinos & Negocios, la feria que marca el rumbo del negocio vitivinícola en Argentina

Desde su lanzamiento en 2016, Expo Vinos & Negocios se consolidó como la cita anual del negocio de los Vinos & Spirits en la Argentina, reuniendo en un mismo espacio a quienes producen, distribuyen y compran de forma profesional bebidas para los principales canales de comercialización del país.

A lo largo de sus 14 ediciones, la feria logró posicionarse como una herramienta comercial concreta y altamente eficiente, permitiendo concentrar en dos días la agenda anual de contactos, reuniones y descubrimiento de nuevos proveedores.

Su formato exclusivo para profesionales, que restringe el acceso a consumidores finales, garantiza un entorno enfocado en el networking estratégico y la generación de acuerdos comerciales reales.

Un ámbito exclusivo para hacer negocios

Durante el encuentro, bodegas, destilerías y otros productores de bebidas Premium podrán presentar sus creaciones ante dueños y compradores de vinotecas, restaurantes, bares, hoteles, caterings, supermercados, mayoristas y otros canales especializados, así como ante distribuidores que buscan ampliar su portfolio con nuevas marcas.

El formato de feria “Walk Around”, inspirado en las principales ferias internacionales del sector, permite degustaciones ágiles y reuniones directas entre expositores y compradores del Trade de Vinos & Spirits, optimizando el tiempo y favoreciendo la concreción de negocios dentro del propio evento.

Las métricas acumuladas desde su creación reflejan el impacto del encuentro en el sector:

+1.900 stands comercializados

+35.000 compradores profesionales acreditados

+18.000 vinos presentados

Vinos & Negocios desembarca en el Alvear Icon Hotel

En 2026, la feria crece y se consolida llegando por primera vez al Alvear Icon Hotel, en Puerto Madero.

Su perfil corporativo y su ubicación estratégica refuerzan el posicionamiento premium del evento, ofreciendo el marco ideal para recibir a más de 5.000 compradores profesionales del Trade de todo el país y la región, siendo la única feria del país que veda el acceso a los consumidores finales, para garantizar que predomine un clima de negocios que facilite la celebración de muchos acuerdos comerciales entre los expositores y visitantes.

Llega la 4ta edición de Spirits & Negocios

Como respuesta al surgimiento de cientos de pequeños y medianos productores de destilados de calidad en la Argentina, un fenómeno que en los últimos años viene transformando profundamente el mapa de las bebidas, Expo Vinos & Negocios concibió dentro de la feria un espacio específico para dar visibilidad, conexión con su mercado y sostenibilidad comercial a esta nueva generación de proyectos.

Así nació Spirits & Negocios, el sector dedicado a bebidas destiladas, vermouth, sidras, cervezas premium y otras categorías que forman parte del mismo ecosistema profesional de compradores que participan en la Expo, y que en 2026 celebrará su cuarta edición en Buenos Aires.

En un mercado donde productores y compradores muchas veces permanecen desconectados entre sí, este espacio funciona como puente entre ambos universos, reuniendo a destilerías y elaboradores de todas las escalas con bartenders, dueños de bares y decisores de compra que buscan novedades con identidad y diferenciación para sus cartas.

Año tras año, Spirits & Negocios acompaña la expansión y sofisticación de estas categorías, consolidándose como el ámbito donde los productores de bebidas que integran el ecosistema profesional del evento encuentran su punto de encuentro dentro de la Expo.

Nace Vinos & Negocios Forum

El auditorio oficial del evento, espacio donde se desplegaron algunos de los contenidos más recordados de la Expo en los últimos años, evoluciona en 2026 y se consolida bajo el nombre de Vinos & Negocios Forum.

Con una propuesta ampliada, el Forum será el ámbito donde provincias, nuevas regiones emergentes de la Argentina y la región, junto con productores de todas las escalas, presenten lanzamientos y desarrollen masterclasses dedicadas a vinos, spirits y otras bebidas.

Se trata de un espacio de conexión más técnico, diseñado para generar un intercambio directo entre productores, compradores, bartenders, dueños de bares y comunicadores especializados, complementando la dinámica ágil de la feria con instancias de mayor profundidad conceptual.

“Cuando los mercados se vuelven más competitivos y el contexto más incierto, cada inversión tiene que ser más eficiente que nunca. En estos diez años Vinos & Negocios demostró ser la herramienta más efectiva del mercado local para conectar oferta y demanda en el negocio de las bebidas, concentrando en dos días oportunidades que de otra forma llevarían meses.

A partir de esa base sólida en Argentina y su crecimiento sostenido en São Paulo, Brasil, el proyecto continúa expandiéndose hacia nuevos mercados, acompañando a bodegas de la región en ferias internacionales de referencia como London Wine Fair en UK y ProWein en Alemania, así como desarrollando el desembarco en México con una feria propia a partir de 2027.

Todo con una misma lógica: tender puentes entre productores y compradores allí donde se generan las oportunidades más relevantes” explica Javier Menajovsky, fundador y CEO de Wine Revolution, la productora que organiza el evento.

Entre los primeros expositores confirmados se destacan las siguientes Bodegas y Destilerías (A-Z):

Bodegas & Destilerías:

Atilio Avena, Aureum Terra, Caelum, Cantero Wines, Canto, Casa Tapaus, Catapano Wines, Chañarmuyo, Claroscuro, Clos de Chacras, Cumehue, Destilería Ginevré, Domaine Bauchet (Champagne, Francia), Elefante Wines, Familia Cecchin, Familia Mastrantonio, Finca Bandini, Finca Savina, Frankies Gin, Fuego Blanco, Gieco, HC Spirits, Hinojosa, Homo Felix, Iltico Spirits, Imperial Stag Wines, Jardín de María, Laureano Gomez, Los Dragones, Maal Wines, Mendez Terrés, Misterioso Monje, Montaña (España), Mosquita Muerta, Oy Kombucha, Ponte 1948 (Veneto, Italia), Puerta del Abra, Simio Wine, Sinergia Wines, Vinecol, Xumek y Yanay, entre otros próximos a anunciarse.

El evento también reunirá a otros expositores que comparten el mismo canal tales como (A-Z):

Acetaia Millán, Cocoa Bit Chocolates, Drimer Chocolates, Get Real Chocolate, Olivícola Laur y WAF Accesorios, entre otros próximos a anunciarse.

¿Cómo asistir?

El acceso es exclusivo para Profesionales del negocio de las bebidas así como para Sommeliers y Bartenders (tanto estudiantes como graduados), los que pueden comprar sus entradas en www.vinosynegocios.com/expo

Las mismas serán válidas exclusivamente para todos los actores de la cadena de comercialización y marketing de bebidas, por lo que se recomienda chequear los requisitos en el sitio oficial de la feria antes de adquirirlas.

Las entradas incluyen el acceso sin cargo al sector Spirits & Negocios.

¿Cómo exponer?

Las bodegas y destilerías interesadas en participar pueden hacerlo contratando un stand llave en mano o montando el propio.

El evento también está abierto a todo tipo de empresas que se quieran dar a conocer en éste ámbito, quienes pueden estar presentes con un stand propio, participar con sus voceros en las charlas del auditorio y/o sumarse como sponsors.

VINOS & NEGOCIOS BUENOS AIRES 2026