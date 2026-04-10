¿Menos alcohol, más placer? La nueva tendencia son vinos de baja graduación y más livianos

Toda categoría de producto masivo vive el desafío de mantenerse cerca de sus consumidores actuales y dentro del radar de sus consumidores potenciales. Esta realidad atraviesa profundamente al mundo del vino que viene buscando vectores de innovación que le permitan acompañar las tendencias y seguir entre las preferencias de la demanda. En ese escenario, aparecen en la escena los vinos de baja graduación alcohólica y los “cero alcohol”.

En numerosos estudios de mercado, los consumidores de bebidas alcohólicas reafirman su búsqueda por productos que sean más refrescantes, que se adapten a situaciones más descontracturadas, que acompañen un estilo de vida que prioriza el bienestar y el cuidado de la salud y la calidad de vida. Estos mismos consumidores resaltan que están abiertos a explorar nuevas opciones y ahí está la oportunidad para el vino argentino.

Guillermo Oliveto, experto en estrategias de negocios y consumo, presentó los resultados de una investigación cualitativa (focus groups) encargada por el Fondo Vitivinícola y presentada en el foro “El Futuro del Vino Argentino”. Allí, los consumidores consultados confirmaron que la propuesta de vinos de baja graduación alcohólica representa al menos cuatro beneficios que son valorados por este grupo y que podrían amplificar las ocasiones de consumo:

Es una bebida más liviana, con sensaciones más suaves, menos invasivas, más amables. “Conecta con nuevos perfiles de consumidores”, afirma Oliveto;

Es una opción más fresca: abre nuevas ocasiones de consumo como el día, entre semana, el verano.

Aporta menos calorías: “opera sobre las barreras del cuidado de la salud”, comenta el experto;

Da menos sueño: “permite consumir más cantidad y estirar los encuentros sociales”, expresa el estudio.

Junto a estas expresiones de los consumidores, el Fondo Vitivinícola pidió a la consultora Worldpanel un relevamiento del mercado, a través de su Panel de Hogares, que pudiera dimensionar la oportunidad de este tipo de productos en Argentina.

Una de los primeros hallazgos de este estudio es un espacio aún en blanco y de enorme potencial: es que sólo 2 de cada 10 consumidores consultados conocen el vino de baja graduación y se trata de jóvenes que ya consumen otras bebidas 0 alcohol. Y hay que destacar que entre los hogares que ya compran vino, prácticamente la mitad están dispuestos a comprar un vino de baja graduación alcohólica, lo que representa un mercado potencial de más de 4 millones de hogares en Argentina.

Una invitación a conocer los vinos de baja graduación y cero alcohol.

Cada vez aparecen más etiquetas de vinos en el mercado local que proponen menos alcohol, perfiles más frescos y livianos, o incluso versiones 0% alcohol, pensadas para quienes buscan disfrutar del vino desde otro lugar.

El fenómeno demuestra cómo el mundo del vino se adapta a nuevos hábitos de consumo, explorar estilos innovadores y conversar sobre las tendencias que están transformando el consumo de vinos.

Mirá las conclusiones completas de los estudios en El Futuro del Vino Argentino