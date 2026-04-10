Lanzamientos: el nuevo vino de Lagarde que rinde tributo a sus históricos viñedos de Luján

Bodega Lagarde presenta Primeras Viñas D.O.C. Agrelo Malbec, una nueva incorporación a su colección de alta gama dedicada a explorar la identidad de sus primeros e históricos viñedos

de Mendoza.

De partida limitada y cosecha 2023, el vino refleja una interpretación clásica del Malbec de Agrelo, uno de los distritos más emblemáticos del vino argentino.

Agrelo

Ubicado en Luján de Cuyo, Agrelo es uno de los distritos históricos del Malbec mendocino y una de las zonas reconocidas dentro de la D.O.C. Luján de Cuyo. El valle se caracteriza por suelos aluviales profundos, francos formados por los antiguos depósitos del río Mendoza, una topografía homogénea, amplitud térmica moderada y el clima seco típico de la región.

El viñedo

Las uvas provienen de parcelas seleccionadas de la finca de Lagarde en el Valle de Agrelo, plantadas en 2006 y manejadas bajo prácticas agrícolas sustentables. Esta selección de Malbec es de antiguos viñedos mendocinos, prefiloxéricos que llegaron a Mendoza a mediados del siglo XIX.

El vino

"Un vino con gran expresión aromática, con una boca que muestra equilibrio entre concentración y frescura, taninos finos y una estructura que le permite evolucionar favorablemente en botella. El resultado es un vino de perfil elegante y profundo, donde el origen se expresa con claridad", destaca Juan Roby, enólogo de Bodega Lagarde

Creada en 1989, la D.O.C. Luján de Cuyo fue la primera denominación de origen del vino argentino. Su reglamento establece condiciones rigurosas para preservar la identidad histórica del Malbec de la región, entre ellas la producción y el embotellado en origen, viñedos con una antigüedad mínima de 10 años, conducción en espaldero con densidad superior a 5.000 plantas por hectárea, rendimientos limitados, crianza mínima regulada y una oblea oficial que garantiza su trazabilidad.

En el caso de los vinos D.O.C. Selección Distrital, provenientes de zonas específicas de Luján de Cuyo como Agrelo, el Consejo de la D.O.C. establece exigencias adicionales, como mayores tiempos de crianza y estándares de calidad más estrictos. Este marco asegura que cada vino represente fielmente el carácter de su lugar de origen y sostenga un estándar de calidad diferencial.

LA COLECCIÓN DE PRIMERAS VIÑAS

Primeras Viñas reúne los primeros e históricos viñedos Lagarde y traza una lectura del territorio a partir del origen. Cada vino de la colección expresa la identidad singular del lugar del que proviene, revalorizando distritos y zonas tradicionales de Mendoza. La selección distrital de Primeras Viñas incluye, además, un Malbec D.O.C. Drummond y un Cabernet Sauvignon de Perdriel.

Precio sugerido: $80.000 (abril de 2026)

Fundada en 1897, Bodega Lagarde es una bodega familiar ubicada en Luján de Cuyo, Mendoza. A lo largo de su historia ha trabajado con viñedos propios en los distritos tradicionales de la región, combinando una profunda tradición vitivinícola con una mirada contemporánea sobre el origen y el terroir. Hoy la bodega está liderada por Sofía y Lucila Pescarmona, tercera generación de la familia.