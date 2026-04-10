Salud & Empresas | 9 abr 2026
La red de clínicas odontológicas Dentiva aterriza en Mendoza con tecnología 100% digital
El pasado miércoles 8 de abril, se inauguró un centro médico de vanguardia en calle Chile 1239, de Ciudad.
Mendoza tiene una nueva opción para todas aquellas personas que buscan atención médica odontológica. Situado en Chile 1239, se inauguró formalmente este nuevo centro, con la presencia de Mariano Mosso, presidente de MUSPEGSS, su director odontológico Pablo Llosa, el coordinador odontológico Sebastian Bina, colaboradores e invitados especiales.
DENTIVA cuenta con dos sucursales en la ciudad de Córdoba, una en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Se, y esta última inaugurada en la ciudad de Mendoza.
¿Qué es DENTIVA?
DENTIVA es un centro odontológico que brinda servicios como:
- Control odontológico
- Prótesis e implantes dentales
- Odontología pediátrica
- Ortodoncia tradicional e invisible
- Estética dental
- Blanqueamiento dental
- Tecnología digital de vanguardia
DENTIVA está a la vanguardia odontológica ya que ha incorporado tecnología digital para mejorar cada etapa de la atención:
✔ diagnósticos más precisos
✔ tratamientos personalizados
✔ mayor rapidez
✔ mejores resultados clínicos
Además, ha incorporado escáneres digitales que generan imágenes de alta precisión y permiten obtener procesos más exactos, logrando tratamientos más cómodos, predecibles y eficientes.
Compromiso médico, tecnología de vanguardia, y un equipo de profesionales altamente capacitados para brindar una atención integral y personalizada.
Atención para todos
- Atención de prepagas, obras sociales y pacientes particulares.
- DENTIVA, Odontología Integral para cada etapa de la vida
Para más información podés ingresar a dentiva.com.ar y solicitar turnos por WhatsApp.