La red de clínicas odontológicas Dentiva aterriza en Mendoza con tecnología 100% digital

Mendoza tiene una nueva opción para todas aquellas personas que buscan atención médica odontológica. Situado en Chile 1239, se inauguró formalmente este nuevo centro, con la presencia de Mariano Mosso, presidente de MUSPEGSS, su director odontológico Pablo Llosa, el coordinador odontológico Sebastian Bina, colaboradores e invitados especiales.

DENTIVA cuenta con dos sucursales en la ciudad de Córdoba, una en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Se, y esta última inaugurada en la ciudad de Mendoza.

¿Qué es DENTIVA?

DENTIVA es un centro odontológico que brinda servicios como:

Control odontológico

Prótesis e implantes dentales

Odontología pediátrica

Ortodoncia tradicional e invisible

Estética dental

Blanqueamiento dental

Tecnología digital de vanguardia

DENTIVA está a la vanguardia odontológica ya que ha incorporado tecnología digital para mejorar cada etapa de la atención:

✔ diagnósticos más precisos

✔ tratamientos personalizados

✔ mayor rapidez

✔ mejores resultados clínicos

Además, ha incorporado escáneres digitales que generan imágenes de alta precisión y permiten obtener procesos más exactos, logrando tratamientos más cómodos, predecibles y eficientes.

Compromiso médico, tecnología de vanguardia, y un equipo de profesionales altamente capacitados para brindar una atención integral y personalizada.

Atención para todos

Atención de prepagas, obras sociales y pacientes particulares.

DENTIVA, Odontología Integral para cada etapa de la vida

Para más información podés ingresar a dentiva.com.ar y solicitar turnos por WhatsApp.

