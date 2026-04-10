"Coraje": Lautaro Martínez inaugura un exclusivo restaurante en Luján junto a un grupo mendocino

El nuevo restaurante abrirá sus puertas al público desde el próximo 17 de abril, en la bodega familiar

Cittanina, ubicada en Las Compuertas, Luján de Cuyo, Mendoza.

Con la experiencia de su primer emprendimiento en Milán, la familia Gandolfo – Martínez trae su sello personal a tierras mendocinas con una propuesta que busca descontracturar las experiencias de bodega.

Coraje Mendoza nace como un espacio moderno e informal, en donde el fuego es protagonista, pensado y diseñado para disfrutar sin prisa de almuerzos y atardeceres en un entorno natural del piedemonte mendocino y con una copa en la mano.

Su concepto gastronómico es una fusión de raíces, en donde clásicos argentinos e italianos se encuentran en platos pensados para compartir un buen momento, disfrutando de vistas únicas. Desde pastas artesanales hasta carnes especialmente seleccionadas con un toque local, la cocina celebra la herencia familiar y las tradiciones compartidas.

Para garantizar la máxima calidad operativa y gastronómica, la gestión y ejecución del restaurante

está a cargo de Grupo Broda, de la reconocida familia Barbera.

Con más de 75 años de trayectoria en la gastronomía de Mendoza, el grupo aporta su experiencia para concretar la visión del proyecto: un espacio relajado donde la gente se sienta como en casa, pero con una calidad de producto excepcional.

Esta colaboración surge de manera natural entre dos familias profundamente vinculadas a Italia y Mendoza, unidas por una misma forma de entender la hospitalidad, la mesa y la cultura gastronómica.

La participación de Grupo Broda no solo asegura estándares de primer nivel, sino que también aporta una mirada contemporánea que dialoga con la tradición, potenciando la propuesta desde una base sólida y experta.

Coraje Mendoza abrirá todos los días, excepto los martes, de 12 a 16.30 horas, con un menú a la carta y opciones de menú por pasos. También estará disponible para visitas y degustaciones con reserva previa y para aquellos visitantes de paso que deseen conocer la propuesta.

Cittanna, Lodge and Wine

Cittanina, el nuevo proyecto vitivinícola en Las Compuertas, Mendoza, inaugura su primera etapa con restaurante, sala de degustaciones y cava de visitas, y ya avanza en su expansión internacional con presencia en Italia, EE.UU., Canadá y Argentina.

La propuesta combina vinos de viñas históricas con experiencias enoturísticas de alto nivel, y proyecta sumar hotel y lodges privados frente a la Cordillera de los Andes.

La marca nace en una de las zonas más valiosas de Luján de Cuyo, Tierra de Malbec, donde una viña de 1930 dio origen a Pasión y Coraje, los dos vinos que hoy representan su espíritu.

Con certificación de calidad y una narrativa centrada en el origen, Cittanina busca diferenciarse en un mercado saturado de etiquetas y puntajes, privilegiando la fruta, la elegancia y el equilibrio.

El proyecto está liderado por Andrés “Coco” Gandolfo junto a su hija Agustina y su yerno Lautaro Martínez, con el acompañamiento del enólogo Federico Isgró, que prepara nuevos lanzamientos: un tinto joven y un blanco que reflejen la esencia de Las Compuertas.

El nombre surge de una fusión afectiva: Nina, la primera nieta nacida en Italia, inspiró “Città Nina”, transformado en Cittanina, símbolo de raíces familiares y territoriales.

La bodega se define como un espacio de encuentro entre generaciones, tierra y personas, más allá de la fama o los puntajes.

Las experiencias incluyen degustaciones, recorridos y propuestas sensoriales en un entorno único, con infraestructura pensada para eventos sociales y corporativos.

Reservas: +54 9 261 570 0269 [email protected] reservascoraje.cittanina.com.ar

