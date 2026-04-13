Hospital Español reafirma su liderazgo: 12 años de investigación clínica y ética científica

A propósito del Día Mundial de la Salud, celebrado el pasado martes, el Hospital Español de Mendoza se alinea con el lema internacional "Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia" para reafirmar su posición como un referente regional en producción de conocimiento médico. Esta conmemoración no sólo busca concientizar sobre el bienestar general, sino también poner en valor el trabajo silencioso pero constante de los equipos que transforman la investigación en soluciones concretas para los pacientes. La institución ha logrado integrar la asistencia médica de alta complejidad con una visión científica que busca liderar los procesos de innovación desde el corazón de Mendoza.

El Comité de Ética e Investigación Científica como garante de excelencia

Uno de los pilares fundamentales que sostiene este andamiaje científico es el Comité de Ética e Investigación en Salud (CEIS-HE), que cuenta con más de doce años de funcionamiento ininterrumpido.

Este órgano está acreditado por la Dirección de Investigación de Ciencia y Técnica del Ministerio de Salud de la provincia y tiene la responsabilidad de evaluar cada protocolo de investigación clínica que se desarrolla en el nosocomio.

Bajo la conducción de la doctora María Verónica Guidet y un equipo interdisciplinario que incluye a especialistas como la doctora Mariana Maure y la farmacéutica Elena Criado, el comité vela por la transparencia y la seguridad, asegurando que la ciencia se aplique siempre bajo rigurosos estándares humanos y profesionales.

Investigación local con impacto internacional

En la actualidad, el hospital es sede de diversos protocolos de vanguardia que involucran a la industria farmacéutica internacional en áreas críticas como Neurología, Cardiología y Neumología. Profesionales destacados como la doctora Mónica Grilli, el doctor Nicolás Renna y la doctora Marina Sánchez Abraham participan activamente en estudios que buscan perfeccionar los tratamientos del mañana.

Esta labor permite que los pacientes locales accedan a alternativas terapéuticas que representan el futuro de la medicina, consolidando la idea de que la investigación es un servicio esencial para la vida y la seguridad sanitaria de la comunidad.

La visión de la salud integral y la prevención

La Dra. María Verónica Guidet, presidente del Comité de Ética en Investigación en Salud Humana del Hospital Español de. Mendoza (CEIS- HE) enfatiza que la salud debe entenderse como un concepto integral que supera la mera ausencia de enfermedad, definiéndose como calidad de vida, prevención y acceso oportuno a cuidados adecuados.

En este contexto, el Dr. Nicolás Renna, cardiólogo, remarca que renovar el compromiso por una medicina equitativa y centrada en las personas es una prioridad institucional. Asimismo, recuerda que el control de los factores de riesgo es fundamental para reducir la carga de enfermedades cardiovasculares, por lo que promover estilos de vida saludables y garantizar un acceso igualitario a la atención médica constituye una responsabilidad global irrenunciable para la ciencia moderna.