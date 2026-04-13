Talento de exportación: el mendocino que brilla en Suiza y ganó dos premios internacionales

El talento mendocino sigue cruzando fronteras. El pianista y compositor Uriel Pascucci obtuvo dos galardones en los Clouzine International Music Awards (Spring 2026), un reconocimiento mundial que celebra a los artistas independientes más excepcionales del globo.

Seleccionados por un jurado de profesionales de la industria musical, estos premios destacan la originalidad y la excelencia artística. En esta edición, el nombre del mendocino, egresado con honores de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), resonó por partida doble: Uriel fue premiado en las categorías Mejor Canción de Flamenco (por su obra "Virutas") y Mejor Canción Instrumental de Jazz (por "Martha’s Dream"), ambas producidas íntegramente por él.

"Es una alegría enorme. Una grabación es un punto en la carrera de alguien, es dejar algo registrado de una forma particular, y es muy lindo que fuera de ese ámbito la música tenga este tipo de resonancia. Lo tomo como un gran estímulo para seguir creando”, expresó Pascucci desde Suiza, su actual lugar de residencia.

Detrás del músico internacional, sigue intacto el joven agradecido: “Esto es gracias a todo lo que he aprendido a lo largo de los años. Es gracias a mis docentes, a los ingenieros de sonido y a todos los colaboradores que han estado detrás de estos proyectos que hoy son premiados”.

Un homenaje al carpintero del pueblo y un viaje al jazz

Para Uriel, estos dos premios representan dos caras de su misma identidad musical. Por un lado, "Virutas", ganadora en la categoría flamenco, tiene su corazón en Mendoza.

“La escritora Raquel Aznar me encargó que hiciera una música que reflejara un libro que ella escribió sobre su abuelo, que era el carpintero del pueblo; 'Viruta' es el carpintero. Esa composición fue creada para eso y se escuchó por primera vez allí en Mendoza. Después de que uno la graba, queda en el aire y ya es parte de todos”, recuerda con emoción.

Por otro lado, "Martha's Dream" muestra su faceta más exploratoria: “Es una fusión de música clásica y de jazz. Parecen obras de dos personas distintas, pero me gusta porque reflejan ese espíritu de exploración que tengo”.

“Mi querida Mendoza”: su paso por la UNCUYO

El camino hacia los escenarios europeos tuvo su punto de partida fundamental en las aulas de la Facultad de Artes y Diseño. “Recordar esa etapa me trae mucha emoción. Mi paso por la UNCUYO fue lindísimo, un momento muy intenso y decisivo en mi formación para dedicarme a esto profesionalmente”, relata el músico.

“Conocí a un montón de profesores que me ayudaron y de los que aprendí muchísimo. Fue hermoso todo lo que pasó en mi querida Mendoza, que tanto extraño porque allí estaban mi familia y mis amigos de toda la vida, mientras yo crecía en este nuevo mundo”, expresó.

Durante esos años universitarios, Uriel vivió uno de sus primeros grandes hitos: ganar un concurso para tocar como solista junto a la Orquesta Sinfónica de la UNCUYO. “Fue un momento clave. Recibir ese premio y tocar con la Orquesta fue muy significativo y hermoso, es algo que te hace crecer por toda la preparación que implica. Estoy profundamente agradecido y lo recuerdo con mucho cariño”.

A la distancia, y con dos nuevos premios internacionales en la mano, Uriel hace una pausa para enviarle un mensaje a aquel estudiante de música que alguna vez fue, cuando todo esto parecía solo un sueño lejano: “A ese Uriel le diría que siga confiando en sí mismo. Que no importa qué obstáculo haya o cuán difícil parezca todo, hay que seguir creyendo y dándole para adelante. De hecho, me lo sigo diciendo hoy; se lo sigo diciendo a Uriel todo el tiempo”.

Mensaje a las nuevas generaciones: "Qué podemos hacer nosotros por la música"

Para Uriel, el éxito internacional no es una fórmula repetida, sino un compromiso con el arte. Al mirar a quienes recién comienzan su formación en la UNCUYO deja un consejo claro y profundo:

“No hay que acercarse a la música preguntándose qué puede hacer ella por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por la música. Es un momento de campo abierto, donde ya no hay tantos 'ismos' como antes y no hace falta ser ortodoxos ni quedarse estancados”, destacó Uriel.

Para el pianista, la clave reside en la autenticidad y en la resistencia a las presiones del mercado: “Es importante animarse a explorar y no repetir fórmulas solo porque la industria dice que hay que hacerlo así. Hay que animarse a fusionar, a escribir y a tocar lo que uno quiera, pero siempre haciéndolo genuinamente, con amor y buscando generar un aporte real”, cerró.