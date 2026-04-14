Polo Logístico del Este: así será el nuevo nodo estratégico de las exportaciones mendocinas

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, presentó en la Legislatura mendocina un proyecto de ley para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación un conjunto de inmuebles ubicados al norte de la Ruta Nacional 7, en el área del Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP).

El objetivo de esta iniciativa, orientada a impulsar el Polo Logístico del Este —una apuesta estratégica para transformar la matriz productiva y potenciar el comercio internacional—, prevé la expropiación de 90 hectáreas para el desarrollo de un nodo logístico multimodal que fortalecerá la competitividad, atraerá inversiones y generará empleo.

La presentación del documento se realizó junto al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el presidente Provisional del Senado, Martín Kerchner; el subsecretario de Industria, Comercio y Logística, Alberto Marengo; el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, y la subsecretaria de Hacienda de la comuna del Este, Elizabeth Giunta.

La iniciativa es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno de Mendoza y el Municipio de San Martín y forma parte de una estrategia integral orientada a potenciar el desarrollo productivo y consolidar la infraestructura logística del Este mendocino.

“Se trata de un proyecto que busca consolidar en la provincia un nodo logístico multimodal orientado a optimizar el transporte, almacenamiento y distribución de mercaderías, tanto para el mercado interno como para el comercio exterior, mejorando la eficiencia del sistema y la competitividad de las empresas”, remarcó en el marco de la presentación el ministro Vargas Arizu.

En este sentido, el funcionario amplió: “La iniciativa contempla la unificación de aproximadamente 90 hectáreas, actualmente distribuidas entre múltiples propietarios, una condición indispensable para garantizar una planificación ordenada, eficiente y sostenible de la infraestructura”.

“Mendoza es logística. Por aquí pasan 360.000 camiones que van con destino a Chile, más lo que circula dentro de la provincia. Es una de las provincias más desarrolladas logísticamente y este hub logístico nuevo va a traer seguramente una mejor atención”, cerró el ministro.

En este marco, también se propone la desafectación de estos terrenos del régimen previsto por la Ley 6658, que los destinaba al PASIP, para asignarles un uso específico vinculado al desarrollo logístico.

En este sentido, Lombardi añadió: “Es una iniciativa muy importante para la economía de Mendoza, para seguir profundizando el rol estratégico de la provincia en los temas logísticos en uno de los sectores de la economía con mucho potencial”.

Marengo, quien brindó detalles sobre el proyecto, resaltó: “Es una zona que la hemos estudiado muchísimo y que necesita, previo a la variante Palmira, un montón de servicios logísticos necesarios para esos 360.000 camiones por año que pasan por ahí y que tienen como destino Chile, hacia los puertos de Valparaíso y San Antonio”.

A su turno, Giunta destacó: “Esto es muy necesario, venimos trabajando hace más de un año y medio en conjunto con el Ministerio, el Municipio y todos los actores del PASIP y de la zona Este. Es un proyecto muy importante y muy necesario para San Martín y para la zona, y también para la provincia, complementario a Luján de Cuyo y a todo el corredor bioceánico”.

Raúl Rufeil, intendente de San Martín, añadió: “Esa es la forma de trabajar, en forma integrada y nuevamente quiero agradecer al Gobierno de la Provincia de Mendoza, al Ministerio de la Producción, a la Legislatura y a todos los que han trabajado para que esto sea posible. Desde todo el Este mendocino queremos transmitir nuestro agradecimiento”.

“Va a ser un eslabón más para obtener una Mendoza logística que trabajará en forma armónica, simbiótica, haciendo sinergia con el hub de Luján. Nosotros vamos a tener un importante protagonismo”, cerró el Jefe comunal.

Ubicación estratégica y conectividad

El Polo Logístico del Este se ubicará en un punto neurálgico del corredor bioceánico, sobre la Ruta Nacional 7, con conexión directa a la Variante Palmira–Agrelo y a la Ruta Nacional 40, lo que permitirá optimizar la circulación de cargas hacia distintos puntos del país.

Asimismo, contará con conexión ferroviaria a través del Ferrocarril San Martín, potenciando la intermodalidad y favoreciendo una integración eficiente entre transporte carretero y ferroviario, con impacto directo en la reducción de costos y tiempos logísticos.