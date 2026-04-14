¿Malbec premium gratis? Bodegas Bianchi sorprende con una promo que recorre todo el país

En el marco del Mes del Malbec, Bodegas Bianchi lanza una acción promocional de alcance federal que se desarrollará durante todo abril en más de 75 puntos de venta distribuidos en distintas provincias de la Argentina.

Sobre esta iniciativa Francisco Mecca, Gerente de Marketing de Bodegas Bianchi afirma: “El vino forma parte de nuestra cultura y de los momentos de encuentro. Con esta acción buscamos acercar nuestras etiquetas a más personas, promoviendo siempre un consumo responsable y moderado, como una costumbre sana ligada a la gastronomía y la vida social.”

La propuesta incluye beneficios diferenciados según el canal. En el segmento gastronómico, la promoción estará disponible en 35 restaurantes y espacios adheridos, donde quienes consuman una botella de la línea Famiglia Bianchi recibirán una botella de Famiglia Bianchi Malbec de obsequio.

En paralelo, la acción se implementará en más de 40 vinotecas a nivel nacional, donde la compra de dos botellas de la línea Particular incluirá como beneficio una botella adicional de Particular Malbec sin cargo.

Con foco en una estrategia de alcance federal, la iniciativa busca potenciar la presencia de la marca en distintos mercados del país y acompañar una de las fechas más relevantes para la industria vitivinícola argentina, el 17 de abril Día Mundial del Malbec, promoviendo el consumo y la visibilidad del Malbec como varietal insignia.

La acción se apoya en una red de puntos de venta seleccionados en todo el territorio nacional, consolidando el posicionamiento de las principales líneas de Bianchi y fortaleciendo el vínculo con consumidores en distintos contextos de consumo.

La promoción estará vigente durante todo el mes de abril en restaurantes y vinotecas adheridos, hasta agotar stock.

Entre los principales establecimientos gastronómicos que participan se destacan: Kefi, Mamma Silvia y Ley Primera, en Buenos Aires; Colores Santos y Augusto Pastas, en Córdoba; Ceibo Restaurante y Fuente y Fonda, en Mendoza; El Chaltén e Il Pepe, en Rosario; y La Despensa y Syrah, en San Rafael.

Por su parte, algunas de las vinotecas más relevantes que forman parte de la acción son: Pedro’s Wine y Vinoteca La Querencia, en Córdoba; Rucawine, Oslo Bebidas y Bebiendo Estrellas, en Buenos Aires; Tradición Vinos y Wine Up, en Mendoza; Pacheco y Vinros, en Rosario; y El Parque y Clásico y Moderno, en San Rafael.

Aquí se puede encontrar más información sobre los locales participantes:

Sobre Bodegas Bianchi

Con cerca de 100 años de historia, Bodegas Bianchi es parte del patrimonio argentino. Situada en su histórico terruño de San Rafael y en el Valle de Uco, Mendoza, es reconocida mundialmente por su larga trayectoria elaborando vinos y espumantes de excelencia. Hoy, la bodega se proyecta como una marca global con presencia en más de 40 países, combinando tradición, calidad e innovación en cada una de sus creaciones.