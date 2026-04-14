Empresas ante un nuevo escenario energético: cómo anticiparse y proteger la rentabilidad

A partir de noviembre de 2025, el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) comenzó a atravesar una de las transformaciones más relevantes de las últimas décadas. Lejos de tratarse de un cambio meramente técnico, este nuevo marco regulatorio impactará directamente en la estructura de costos, la previsibilidad financiera y las decisiones estratégicas de las empresas.

Por otro lado, el Mercado del Gas Natural se desarrolla en un nuevo escenario a partir de la explotación del yacimiento de Vaca Muerta y los conflictos bélicos mundiales.

Para industrias, pymes y comercios, la energía pasa a ser una variable clave de gestión. En este contexto, anticiparse no es opcional: es una ventaja competitiva.

Con el objetivo de acercar claridad y herramientas concretas al sector productivo, la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (FUNC) organiza la charla virtual: “Nuevo Mercado Energético 2026–2028: la gestión de la energía como ventaja competitiva”, a realizarse el viernes 24 de abril de 2026, a las 12 hs, en modalidad virtual.

“Anticiparse hoy puede marcar la diferencia en los costos energéticos de los próximos años", destacan desde la organización de la jornada de capacitación

Un cambio que redefine las reglas del juego

Las nuevas disposiciones introducen modificaciones relevantes en la forma de contratar y gestionar la energía, configurando un escenario en el que las empresas podrán optimizar sus costos o, por el contrario, quedar expuestas a incrementos significativos si no se adaptan a tiempo.

¿Qué se abordará en la charla?

• Cómo funcionará el MEM en los próximos años.

• Novedades en el mercado del gas natural

• Impacto concreto sobre las empresas.

• Herramientas para reducir costos y riesgos.

Participación e inscripción

La actividad es gratuita, con cupos limitados y requiere inscripción previa:

https://www.eventbrite.com.ar/e/empresas-ante-un-nuevo-escenario-energetico-tickets-1986073771113?aff=oddtdtcreator

Consultas: [email protected]

“Anticiparse hoy puede marcar la diferencia en los costos energéticos de los próximos años.”

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