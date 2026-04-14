La Ciudad reinventa los kioscos de diarios: podrán incorporar nuevos productos y servicios

La Ciudad de Mendoza decretó la ampliación de rubro para los escaparates destinados a la exhibición y venta de publicaciones periódicas, con el objetivo de adaptar esta actividad a los nuevos tiempos e impulsar su continuidad.

La iniciativa, impulsada por Ulpiano Suarez, tiene como objetivo acompañar a los tradicionales puestos de diarios y revistas cuya actividad se ha visto afectada por el avance de la digitalización y la disminución del consumo de medios gráficos.

La medida fue consensuada tras un proceso de trabajo con el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Mendoza.

Dicha ordenanza actualiza el régimen vigente y permite incorporar rubros accesorios y nuevas prestaciones, manteniendo como actividad principal la venta de publicaciones.

Entre las incorporaciones se encuentran productos como libros, artículos de librería, souvenirs, accesorios tecnológicos, artesanías, artículos regionales y recuerdos turísticos, así como también artículos relacionados a la seguridad vial de peatones y ciclistas.

De igual manera, comprende servicios a la comunidad como recarga de tarjetas, carga de saldo de sistema de estacionamiento medido digital, entrega de correspondencia, carga de dispositivos electrónicos y conectividad, venta de pasajes terrestres de mediana y larga distancia, entre otros. Asimismo, se presenta la posibilidad de venta de café al paso, con autorización previa de tal actividad.

En Ciudad existen unos 56 escaparates que podrán acceder a esta ampliación, lo que representa una oportunidad concreta para revitalizar el sector y generar nuevas fuentes de ingreso.

La medida reconoce el valor cultural y social de esta actividad, vinculada históricamente a la circulación de la información y la vida democrática.

La implementación no será automática, sino que cada titular deberá gestionar de manera individual la ampliación del rubro ante el municipio, cumpliendo con los requisitos establecidos. Algunos de los nuevos permisos estarán sujetos a evaluación del área de Comercio, en función de la normativa vigente y la zonificación correspondiente.

Mediante este decreto, desde la Ciudad de Mendoza se promueve, así, la reconversión de estos espacios tradicionales, integrándolos a las nuevas dinámicas urbanas y comerciales, y sosteniendo actividades que forman parte de la identidad local.