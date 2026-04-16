“Experiencia Malbec”: un evento único con vinos, alta cocina, arte y paisaje en el Valle de Uco

Bodega Giménez Riili y productores de The Vines of Mendoza invitan a vivir una experiencia sensorial que combina más de 30 etiquetas de Malbec, gastronomía de autor, cócteles, arte y música en vivo en el corazón de Los Chacayes.

En el privilegiado entorno del Valle de Uco, al pie de la cordillera de los Andes, se realizará una nueva edición de “Experiencia Malbec”, un encuentro que propone celebrar la identidad del vino argentino a través de una experiencia que integra gastronomía, arte y naturaleza.

El evento tendrá lugar en Bodega Giménez Riili, ubicada en el predio The Vines of Mendoza Los Chacayes, Tunuyán, Valle de Uco y reunirá a más de 15 productores, quienes presentarán una selección de más de 30 etiquetas, con el Malbec como gran protagonista.

La propuesta invita a disfrutar de una jornada al aire libre, donde el paisaje de viñedos y montaña será el escenario de un recorrido gastronómico especialmente diseñado para la ocasión.

Alta cocina y maridaje de excelencia

El menú, pensado en formato de pasos, estará a cargo de los reconocidos chefs Sebastián Juez, Carlos Morsucci y Lucía Vicario, quienes desarrollaron una propuesta que combina productos regionales y técnicas contemporáneas.

Cada plato estará maridado con vinos seleccionados de los productores participantes, generando un recorrido sensorial que busca resaltar la diversidad y calidad del Malbec argentino.

Arte, música y experiencias

Además de la propuesta gastronómica, “Experiencia Malbec” contará con:

• Intervenciones artísticas en vivo (pintura, sombreros y diseño)

• Música en vivo y DJ sets durante toda la jornada

• Espacios de relax y esparcimiento al aire libre

El evento propone así una experiencia integral que combina cultura, vino y entretenimiento en un entorno natural de alto valor paisajístico.

Información del evento

Evento: Experiencia Malbec

Experiencia Malbec Fecha: 18 de abril de 2026

18 de abril de 2026 Horario: 18 h a 23 h

18 h a 23 h Lugar: Bodega Giménez Riili - Ruta Provincial 94, The Vines of Mendoza, Los Chacayes, Valle de Uco, Mendoza

Bodega Giménez Riili - Ruta Provincial 94, The Vines of Mendoza, Los Chacayes, Valle de Uco, Mendoza Entrada General: $49.000

$49.000 Entradas: www.entradaweb.com.ar / www.eventbrite.com

/ Reservas y consultas: +54 9 261 3470392

Sobre la propuesta gastronómica

El menú estará compuesto por una secuencia de platos que dialogan con distintos vinos, incluyendo preparaciones como cordero, molleja, vegetales de estación y postres de autor, diseñados para acompañar las características de cada etiqueta.

Sobre Bodega Giménez Riili

Bodega Giménez Riili es una bodega boutique familiar ubicada en el Valle de Uco, dentro del predio de The Vines of Mendoza. Con tradición vitivinícola desde 1920, la familia desarrolla vinos que reflejan la diversidad de los terroirs argentinos.

El espacio cuenta además con restaurante, casa de huéspedes y propuestas enoturísticas, consolidándose como uno de los destinos destacados de la región.