Polo y vino: Palmares fue el sponsor de la Copa “La Martina” en Mendoza

En un entorno donde la tradición vitivinícola y la pasión por los caballos se encuentran de forma natural, Palmares acompañó una jornada que trascendió lo deportivo para convertirse en una verdadera experiencia de lifestyle: la Copa La Martina, desarrollada en la histórica Bodega Escorihuela Gascón.

La cancha de polo de esta emblemática bodega, fue el escenario elegido para una fecha que combinó excelencia deportiva, identidad cultural y atractivo turístico.

En el atardecer mendocino, con la cordillera de los Andes como telón de fondo y la dinámica del juego crearon una atmósfera sofisticada y fresca, donde deporte y lifestyle convivieron

Durante el evento estuvieron presentes Gachi Ferrari y Lanzo Simonetti, creadores de la marca de indumentaria La Martina.

El acompañamiento de Palmares se dio en el marco del vínculo con esta marca, que cuenta con su local en el mall, reforzando la conexión entre moda, deporte y lifestyle, valores que forman parte de su identidad.

Este tipo de iniciativas reflejan una manera de vivir y disfrutar Mendoza que se alinea con la propuesta de Palmares como espacio de encuentro y experiencias que trascienden lo cotidiano.