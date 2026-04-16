El parque inflable más grande de la Argentina llegó a Mendoza: cómo comprar las entradas y todos los detalles

El parque inflable más grande de Latinoamérica acaba de aterrizar en Mendoza Shopping (Avenida de Acceso Este 3280, Guaymallén, Mendoza) con una propuesta de entretenimiento única y segura.

Se trata de un recorrido con más de 300 metros de longitud repleto de desafíos que invitan a moverse sin parar: obstáculos, toboganes gigantes, saltos de altura, zonas de competencia y juegos interactivos para disfrutar en familia o con amigos.

El fenómeno ha revolucionado la diversión en múltiples ocasiones en la ciudad de Buenos Aires, convocando a miles de personas.

Por segunda vez se presenta en Mendoza -tras su paso en 2023, donde marcó un hito en la oferta de entretenimiento local- y, en esta ocasión, regresa con más innovación, generando gran expectativa tanto en grandes como en chicos.

El parque está instalado en la playa de estacionamiento Este del shopping y permanecerá en la provincia hasta el 10 de mayo. La experiencia está disponible (en principio) de miércoles a domingos, en horario de tarde.

El acceso está organizado en turnos de 50 minutos que comienzan a cada hora puntual. Desde la organización recomiendan llegar al menos 20 minutos antes con el QR descargado para realizar el ingreso sin inconvenientes. Durante ese tiempo, quienes accedan al inflable podrán entrar y salir las veces que quieran, aprovechando al máximo la experiencia.

Super Jump pone a prueba el equilibrio, la agilidad, la coordinación y el disfrute de la actividad física. La propuesta está pensada tanto para niños como para adultos, y los menores de 6 años ingresan acompañados con un mayor, ambos abonan entrada.

En cuanto a los precios, la entrada general tiene un valor de $20.000 abonando en efectivo en boletería, mientras que la compra online asciende a $23.000 debido al fee del servicio. Un dato importante es que el complejo cuenta con espacios de descanso pensados para una experiencia más cómoda.

Asimismo, los visitantes podrán completar el plan con un recorrido por Mendoza Shopping y además disfrutar de un paseo gastronómico, disponible en el centro comercial.

“El parque propone una experiencia dinámica y atrapante que combina adrenalina y juego en un entorno seguro promoviendo la interacción social y el ejercicio de una manera entretenida. El objetivo es claro: invitar a los visitantes a compartir un momento único, creando lindos recuerdos en un inflable de gran escala”, comenta Franco Barsi, a cargo de la Dirección de Operaciones y Gestión General de Super Jump.

Se recomienda ingresar sin calzado y llevar medias -el predio cuenta con un sector para dejar zapatillas-. También se sugiere evitar accesorios y anteojos durante el recorrido, garantizando así mayor comodidad y seguridad. No se permite el ingreso al inflable con mochila, bolso, alimentos bebidas y/o botellas.

Con su llegada a Mendoza Shopping, Super Jump se posiciona como una alternativa innovadora dentro de la oferta de entretenimiento local, combinando juego, movimiento y adrenalina en un formato que ya es furor en distintos puntos de la región.

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