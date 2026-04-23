Mendoza inauguró Diplomacia del Vino: catas, relaciones internacionales y networking

La Ciudad de Mendoza fue sede del lanzamiento de “Diplomacia del Vino”, un ciclo de charlas que busca integrar el mundo de las relaciones internacionales con la cultura vitivinícola. La primera edición se realizó en la vinoteca Tradición Vinos y reunió a más de 40 asistentes en una jornada de intercambio, aprendizaje y vinculación.

La actividad, organizada por la Ciudad de Mendoza junto a CEDEMA y Youth Diplomats, se desarrolló este 14 de abril en el marco de los 208 años de relaciones bilaterales entre Argentina y Chile. En este contexto, el encuentro inaugural puso el foco en la importancia estratégica de Mendoza dentro de este vínculo histórico.

La velada contó con la participación del cónsul adjunto de Chile, Sergio Marinkovic, junto al licenciado en Comunicación Augusto Grilli Fox, quien aportó su mirada desde el campo de las relaciones internacionales.

Durante el intercambio, se abordaron el trabajo diplomático y paradiplomático que se lleva adelante en la región, así como los avances actuales y las oportunidades de cooperación futura entre ambos países.

Además, se generó un espacio de networking que permitió a los asistentes profundizar en los temas abordados y compartir experiencias.

La jornada también incluyó una reflexión sobre el rol del vino como herramienta de “soft power”, destacando su valor como vehículo cultural, económico y de integración internacional.

El público estuvo compuesto por estudiantes y graduados de carreras vinculadas a las relaciones internacionales, el derecho, el comercio exterior y la sommellerie, así como también por vecinos interesados en la temática. Esta diversidad favoreció el intercambio de miradas acerca de la integración regional y de la identidad vitivinícola.

“Diplomacia del Vino” se proyecta como un ciclo mensual que combina catas, paneles con representantes diplomáticos y espacios de vinculación. Su objetivo es acercar la práctica diplomática a la comunidad y fortalecer el diálogo entre el ámbito académico, el sector productivo y el cuerpo consular.