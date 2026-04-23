"Especial Winemakers": regresa la degustación que une bodegas y sabores en Park Hyatt Mendoza
08:00 |En este Capítulo II, participarán las bodegas Malbec DOC Luján, Altieri Wines, Casarena, Lagarde, Bodega Norton, Nieto Senetiner y Trivento.
Una experiencia sensorial única que invita a degustar una selección especial del portfolio de vinos, conocer la historia detrás de cada bodega y disfrutar de una fascinante conversación con una reconocida enóloga.
El ciclo estará acompañado por la propuesta gastronómica de Park Hyatt Mendoza, con un plato de aromas y sabores variados que potencia los vinos y propone una aventura única para los sentidos.
- Fecha: Miércoles 29 de abril
- Horario: 20 hs
- Lugar: Park Hyatt Mendoza
- Entradas: disponibles a través de https://hyatt.boleteriadigital.com.ar/