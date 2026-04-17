La feria que conecta segmentos y provincias: Chachingo Wine Fair vuelve a Salta

La Chachingo Wine Fair, creada en 2016 por el reconocido winemaker Alejandro Vigil, junto a María Sance y Fernando Gabrielli, se ha consolidado como una de las ferias de vinos más importantes de Argentina.

Con un recorrido itinerante por las principales ciudades del país, el evento reúne a productores grandes, medianos y pequeños en un mismo espacio, ofreciendo al público la posibilidad de conocer los vinos directamente de sus hacedores.

“Chachingo lleva el vino de todos los segmentos a los consumidores de todo el país, que son quienes mantienen viva esta actividad. La posibilidad de encontrarse con enólogos y dueños de bodegas, probar un vino e intercambiar ideas, es algo enriquecedor.

Estamos muy entusiasmados por nuestra segunda vez en Salta, una de las principales provincias productoras de vinos en nuestro país”, comentó Alejandro Vigil.

El año pasado, la feria desembarcó en Salta, donde convocó a más de 2.000 personas en dos jornadas con entradas agotadas. Este año, la edición salteña será la segunda fecha del calendario, tras la apertura en marzo en el Park Hyatt Mendoza.

La nueva edición salteña contará con la participación de 42 bodegas, entre ellas: Agustín Lanús Wines, Antropo Wines, Azusto Wines, Bodega Bombal, Bodega La Riojana, Bodega Lavaque, Bodega Nanni, El Enemigo, El Esteco, El Porvenir, Luigi Bosca, Trapiche, Trivento, Tukma y Valle Arriba, entre otras. Una muestra diversa que refleja la riqueza y pluralidad del vino argentino.

Las entradas pueden adquirirse en el siguiente LINK

