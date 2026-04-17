Wellmind trae Exomind a Mendoza, la tecnología global que inaugura una nueva era en bienestar mental

Con un evento exclusivo realizado en el salón Syrah del Park Hyatt Mendoza, Wellmind presentó oficialmente en la provincia EXOMIND, una innovadora tecnología de estimulación cerebral no invasiva que propone una nueva forma de abordar el bienestar mental, el rendimiento cognitivo y el equilibrio emocional.

La presentación reunió a invitados especiales de distintos ámbitos sociales, empresariales, culturales, políticos y de la salud, y contó con la presencia de representantes de BTL, compañía líder a nivel global en equipamiento médico de alta tecnología, entre ellos Jimena Dubini y Valentina Urbina, quienes acompañaron la jornada y compartieron información sobre el alcance, funcionamiento y beneficios de esta tecnología a nivel internacional.

Además, participaron los socios gestores de WELLMIND. Por Asegura-tech estuvo presente su CEO y socio, contador Roberto Fiochi, Director General de este nuevo proyecto; el Dr. Sebastián Torre, socio y director médico; y la Cdra. Marcela Gazali, socia y Directora Comercial, quienes presentaron la visión del proyecto y el propósito de acercar a Mendoza una propuesta innovadora, con respaldo científico y mirada integral sobre el bienestar.

Entre las autoridades presentes se destacó la participación de la Vicegobernadora de Mendoza, Dra. Hebe Casado; la Diputada Provincial Griselda Petri; y la titular de ProMendoza, Mg. Patricia Giménez, quienes acompañaron la presentación de esta innovadora propuesta que integra ciencia, tecnología de vanguardia y bienestar integral.

Ciencia, tecnología y bienestar integral

La llegada de EXOMIND a Mendoza se da de la mano de WELLMIND, un nuevo espacio orientado al bienestar de alto nivel, pensado para acompañar a personas que buscan mejorar su calidad de vida, su energía mental, su descanso, su enfoque y su equilibrio emocional.

La propuesta surge como respuesta a problemáticas cada vez más presentes en la vida actual, como el estrés crónico, el burnout, la falta de foco, la sobrecarga mental, el cansancio y los trastornos del sueño.

“Elegimos EXOMIND porque es la única tecnología en el país enfocada específicamente en el bienestar mental. Hoy casi todos padecemos burnout, estrés, agotamiento y sobrecarga mental. Pensar en la cabeza, en cómo acompañar a las personas con el paso del tiempo, era clave para marcar una diferencia”, expresó la contadora Marcela Gasali durante la presentación.

Qué es EXOMIND

Exomind es una tecnología de estimulación cerebral no invasiva que actúa sobre áreas del cerebro vinculadas con la toma de decisiones, el autocontrol, la motivación, el enfoque y la regulación emocional.

A través de pulsos magnéticos transcraneales, el dispositivo estimula la neuroplasticidad cerebral, contribuyendo a optimizar funciones cognitivas y emocionales sin necesidad de medicación, sin dolor y sin tiempo de recuperación.

“El equipo actúa sobre la corteza cerebral y sobre los centros que regulan el estrés, el sueño y la ansiedad. Es una tecnología médica basada en desarrollos que hace años se utilizan en distintas áreas de la medicina”, explicó el contador Roberto Fiochi.

Entre sus principales beneficios se destacan:

mejora del enfoque, la concentración y la productividad

reducción del estrés, la ansiedad y la sobrecarga mental

optimización del descanso y la calidad del sueño

incremento de la energía mental y la motivación

mayor claridad mental y capacidad de respuesta

acompañamiento en procesos de alto rendimiento personal y profesional.

Respaldo internacional

La tecnología Exomind es desarrollada por BTL Industries, una compañía checo-británica con más de 30 años de trayectoria y presencia en más de 80 países.

BTL es reconocida a nivel mundial por el desarrollo de equipamiento médico y estético de alta tecnología, con estudios clínicos que respaldan cada uno de sus dispositivos.

“BTL no es una empresa nueva en esta tecnología. Lleva más de 30 años desarrollando equipos basados en estimulación magnética. Lo innovador es la aplicación específica en neuroplasticidad, lanzada recientemente para el bienestar mental”, explicó Jimena Dubini, Key Account Manager de Exomind en Argentina.

Los equipos cuentan con avales internacionales como la FDA, certificaciones de la Comunidad Europea y aprobación de ANMAT, garantizando estándares de seguridad y eficacia.

Cómo es el tratamiento

Durante el encuentro, el Dr. Sebastián Torre explicó que el tratamiento recomendado consta de seis sesiones por paciente, separadas cada dos o tres días, completándose en un período aproximado de entre 15 y 20 días.

“Es un tratamiento no invasivo, sin dolor y sin restricciones. Puede repetirse de forma anual o complementarse con sesiones de refuerzo, según cada caso”, señaló.

Además, remarcó que está orientado a personas que desean mejorar su rendimiento mental, su descanso y su bienestar general.

Un testimonio que emocionó al auditorio

Uno de los momentos más destacados del lanzamiento fue el testimonio de la reconocida artista plástica mendocina Florencia Aise, quien compartió su experiencia con Exomind y relató los cambios que percibió luego de iniciar el tratamiento.

“Después de las primeras sesiones empecé a sentir una felicidad que hacía mucho no sentía. Más energía, más enfoque y muchísimas ganas de pintar, como cuando era joven”, expresó.

Aise destacó además mejoras en su creatividad, productividad y claridad mental, generando uno de los momentos más cercanos y emotivos de la jornada.

Una propuesta única en Mendoza

Con este lanzamiento, WELLMIND se posiciona como una propuesta innovadora y diferencial en Mendoza, acercando una tecnología de nivel internacional para quienes buscan fortalecer su mente, mejorar su bienestar emocional y potenciar su calidad de vida.

Las sesiones de Exomind se realizan en el consultorio del Dr. Sebastián Torre, ubicado en el edificio Alvear, en San Martín 6371, Carrodilla, Luján de Cuyo.

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