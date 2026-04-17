Foro de Real Estate y Construcción Mendoza 2026: se viene el evento del año del mercado inmobiliario

La provincia de Mendoza se prepara para recibir uno de los encuentros más relevantes del año para la industria de la construcción y el real estate.

El próximo 21 de mayo, el Sheraton Mendoza Hotel será sede del Foro de Construcción & Real Estate Mendoza 2026, una iniciativa impulsada por la revista Área Tres que busca consolidarse como un espacio estratégico de análisis, capacitación y generación de vínculos en un contexto económico y productivo desafiante.

El evento surge como respuesta a una necesidad latente del sector: contar con un ámbito donde confluyan la mirada técnica, la visión empresarial y el análisis macroeconómico. En un escenario donde las decisiones de inversión requieren cada vez mayor precisión, la propuesta apunta a reunir a desarrolladores, inversores, arquitectos, ingenieros, proveedores y actores del negocio inmobiliario bajo una agenda común orientada al futuro.

Un evento pensado para la toma de decisiones

Uno de los ejes centrales de la jornada será el análisis del contexto económico argentino y su impacto directo en la actividad.

En este sentido, la participación de Santiago Bulat, socio y director de Invecq Consulting, aportará una mirada técnica sobre variables clave como inflación, tipo de cambio, crédito y expectativas de inversión. Su exposición buscará poner en perspectiva los desafíos actuales del sector, así como las oportunidades que podrían emerger en un escenario de reconfiguración económica.

A esta lectura se sumará la visión de la innovación y la tecnología aplicada a los negocios, de la mano de Santiago Siri. Reconocido por su trabajo en transformación digital, Siri abordará el impacto de las nuevas tecnologías en los modelos productivos y en la forma en que se conciben y gestionan los proyectos inmobiliarios. Desde inteligencia artificial hasta blockchain, su intervención pondrá el foco en herramientas que ya están redefiniendo la industria a nivel global.

El tercer eje conceptual del foro estará vinculado al diseño y la arquitectura contemporánea.

En este plano, la participación de Claudia Faena aportará una perspectiva centrada en el neuro interiorismo, una disciplina que vincula el diseño de los espacios con el bienestar emocional y cognitivo de las personas.

Con una trayectoria de más de 25 años y experiencia en proyectos internacionales, Faena compartirá conceptos y casos vinculados a una tendencia que gana terreno en desarrollos residenciales, hoteleros y corporativos.

Presente, futuro y oportunidades

La agenda del foro no se limitará a las exposiciones individuales. A lo largo de la jornada se desarrollarán paneles sectoriales que abordarán temas clave como la situación del mercado inmobiliario local, las oportunidades de desarrollo en Mendoza y la incorporación de nuevos productos y soluciones constructivas.

Estos espacios estarán protagonizados por actores locales, lo que permitirá aterrizar el análisis en la realidad concreta de la provincia.

En paralelo, el evento ofrecerá instancias de networking diseñadas para facilitar el intercambio entre profesionales y empresas. La interacción directa entre quienes toman decisiones en la cadena de valor es uno de los principales diferenciales del foro, en un contexto donde la articulación público-privada y la generación de alianzas estratégicas resultan determinantes para dinamizar la actividad.

Un aspecto central de esta edición será la fuerte presencia de empresas que acompañan la iniciativa, representando distintos eslabones del sector. Desde proveedores de materiales hasta estudios de arquitectura, desarrollistas y firmas tecnológicas, el abanico de marcas refleja la diversidad y complejidad de la industria de la construcción.

Un fuerte respaldo del sector privado y la cadena de valor

Entre las compañías participantes se encuentran Bajda, Edmon, Hiper Muebles y Cassaforma, vinculadas al equipamiento, el diseño y las terminaciones, segmentos que han ganado protagonismo en un mercado donde la diferenciación de producto es clave.

En el rubro de materiales y soluciones constructivas también dirán presente firmas como INCA, El Modelo, Monteverdi y Hierros Maldonado, actores que acompañan la evolución del sector con nuevas propuestas.

La presencia de empresas como CRIBA y Ceosa aporta la mirada de la obra pública y privada a gran escala, mientras que desarrolladores y plataformas vinculadas al negocio inmobiliario como Inmoup suman su visión sobre la dinámica del mercado y las oportunidades de inversión.

En paralelo, estudios como Martín Micheli Arquitectos representan el aporte del diseño local en proyectos que combinan innovación y adaptación al entorno.

El ecosistema empresarial se completa con firmas de servicios y tecnología aplicada como Eletec, Tecnalco y Adlanto, que reflejan el creciente peso de la eficiencia energética, la automatización y la digitalización en los proyectos contemporáneos.

A su vez, la participación de marcas como Roca y Windows da cuenta de la relevancia de los estándares internacionales en productos y soluciones para la construcción.

También forman parte del entramado empresas como Samaco, Casa Carpintero, Guiñazú, Track, Merino y Rumbo, que aportan desde distintos rubros a la cadena de valor. La diversidad de estos actores permite visualizar la amplitud del sector y su capacidad de adaptación a nuevas demandas del mercado.

En el plano institucional, la presencia de la Cámara de la Construcción refuerza el vínculo con el entramado formal del sector, mientras que grupos empresarios como Grupo Huentala aportan una mirada transversal que conecta la construcción con el desarrollo urbano, el turismo y la inversión.

Este entramado de marcas no solo acompaña el evento desde lo institucional, sino que también tendrá un rol activo en los paneles de proveedores, donde se presentarán productos, soluciones y casos de aplicación. En un contexto donde la innovación técnica y la eficiencia en costos son variables críticas, estos espacios se posicionan como una instancia clave para la actualización profesional.

Para agendar

Área Tres presentará el Foro de Construcción & Real Estate Mendoza

presentará el Foro de Construcción & Real Estate Mendoza Fecha: 21 de mayo de 2026.

21 de mayo de 2026. Lugar: Sheraton Mendoza Hotel

Sheraton Mendoza Hotel Horario: 8:30 a 13:30 horas.

8:30 a 13:30 horas. Disertantes: Santiago Bulat, Santiago Siri y Claudia Faena; paneles de proveedores y desarrolladores.

Santiago Bulat, Santiago Siri y Claudia Faena; paneles de proveedores y desarrolladores. Quiénes pueden participar: profesionales de la industria, desarrolladores, inversores, arquitectos, ingenieros, empresas proveedoras y referentes del negocio inmobiliario.

profesionales de la industria, desarrolladores, inversores, arquitectos, ingenieros, empresas proveedoras y referentes del negocio inmobiliario. Inscripciones

Un espacio de valor para la construcción

La provincia de Mendoza ha mostrado en los últimos años una dinámica particular en materia de desarrollo inmobiliario, con proyectos que combinan vivienda, turismo y uso mixto.

A esto se suma un ecosistema empresarial consolidado y una creciente demanda de soluciones constructivas adaptadas a nuevas formas de habitar y trabajar.

El Foro de Construcción & Real Estate Mendoza 2026 se inscribe en ese proceso, buscando no solo analizar la coyuntura, sino también contribuir a la construcción de una agenda común para el sector.

La articulación entre conocimiento, experiencia y oportunidades de negocio aparece como uno de los principales objetivos de una iniciativa que aspira a consolidarse como referencia en el ámbito provincial.

La convocatoria está dirigida a un público amplio dentro de la industria: profesionales de la construcción, desarrolladores, inversores, arquitectos, ingenieros y empresas proveedoras, entre otros.

La diversidad de perfiles responde a la lógica de un sector que funciona de manera integrada, donde cada actor cumple un rol específico pero interdependiente.

Con una agenda que combina economía, tecnología, diseño y negocios, el evento se presenta como una plataforma para anticipar tendencias, identificar oportunidades y fortalecer el posicionamiento en un mercado en constante transformación.

En un escenario donde la información y los vínculos se vuelven activos estratégicos, el foro aparece como una herramienta concreta para quienes buscan tomar decisiones con mayor nivel de certeza.