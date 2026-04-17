Sitevinitech 2026: Mendoza se prepara para la gran feria vitivinícola de Latinoamérica

En un contexto global desafiante para la vitivinicultura, la confirmación de Sitevinitech 2026 representa una señal concreta de confianza en el futuro del sector, consolidando a Mendoza como un polo estratégico para la innovación, el conocimiento y los negocios vinculados al vino.

La edición 2026 ya es un éxito incluso antes de su apertura: con todos los espacios comercializados a un mes del evento, se espera la participación de más de 10.000 visitantes, más de 150 expositores y marcas, distribuidos en una superficie superior a los 8.000 metros cuadrados.

Uno de los datos más relevantes es la fuerte renovación de la feria, con un 30% de expositores nuevos, lo que refleja el dinamismo y la incorporación constante de nuevas tecnologías, servicios y soluciones para la industria.

Un espacio clave para la innovación y los negocios

Arturo Yaciófano, director general de la feria, destacó durante la conferencia de prensa que esta edición “muestra una renovación muy importante, con la llegada de muchas empresas nuevas, tanto de Argentina como del exterior, lo que permitió completar todos los espacios disponibles”.

En relación al contexto actual, Arturo Yaciófano fue claro:

“La vitivinicultura está atravesando una situación conocida, no solo en Argentina sino a nivel mundial, con una caída del consumo. Desde la feria buscamos aportar herramientas concretas para superarla”.

En ese sentido, explicó que Sitevinitech se posiciona como una plataforma para mejorar la competitividad del sector:

“De la mano de nuestros expositores, se presentan soluciones que permiten mejorar la productividad, reducir costos y optimizar procesos. También apostamos a la difusión de conocimiento orientado a la gestión”.

Tecnología, conocimiento y nuevas oportunidades

Durante las tres jornadas, la feria ofrecerá una agenda integral que incluirá:

Rondas de negocios internacionales

Ciclo de charlas y conferencias

Talleres de gestión vitivinícola

Demostraciones tecnológicas de empresas regionales

Streaming con protagonistas de la industria

Entre las principales novedades, se destacan avances en tecnología aplicada al agro y la vitivinicultura, como el uso de drones, software de análisis de fincas, maquinaria de última generación y herramientas de pulverización más eficientes.

Además, en conjunto con entidades como ADEN y Bodegas de Argentina, se impulsarán espacios de formación orientados a la gestión y el marketing vitivinícola.

Proyección internacional

La feria reafirma su carácter internacional con la participación de visitantes y delegaciones de distintos países de la región, incluyendo Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y México.

“Mendoza es un referente a nivel latinoamericano y del hemisferio sur. No hay otra feria de estas características en la región”, aseguró Arturo Yaciófano.

“No solo mostramos maquinaria, también exportamos conocimiento: enología, diseño, marketing. Hay una gran demanda internacional de estos servicios”, agregó.

Acreditaciones abiertas

Desde la organización invitan a realizar la acreditación online a través del sitio oficial: https://sitevinitech.com.ar/

El acceso es gratuito por tiempo limitado y los cupos son restringidos. “Falta muy poco para la feria, menos de 25 días. Invitamos a todos a acreditarse con anticipación”, concluyó Arturo Yaciófano.