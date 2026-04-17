Bienestar y relax entre viñedos: Yoga por los Caminos del Vino llega al Espacio 6535

El producto enoturístico que lleva a las bodegas la práctica de una disciplina milenaria, Yoga por los Caminos del Vino, desembarca este mes en Espacio 6535, un encantador y familiar emprendimiento en Agrelo, Luján de Cuyo, en el marco de su primer aniversario.

El circuito itinerante que promete experiencias en escenarios encantadores, ofrecerá un encuentro el sábado 18 de abril a las 11 de la mañana, que tendrá la particularidad de conectar con la naturaleza en esta época otoñal, tiempo para mirar hacia adentro e indagar en lo profundo de cada Ser.

Abordará la temática de transitar la experiencia de la vida de una forma más liviana, meditando sobre aquellos aspectos en los que se desee soltar, integrar y cerrar.

Bodega 6535 pertenece a la familia de Marcelo Marchiori y Victoria Mas. Está enmarcada en una finca de 25 hectáreas implantadas hace más de un siglo donde la vid se integra al paisaje de la majestuosa cordillera de los Andes.

Dentro de la finca se encuentra el Espacio 6535, un lugar que invita a disfrutar del entorno, la tierra, las tradiciones y el vino.

La práctica de Yoga se realizará bajo la sombra de robles centenarios y floridos jardines, donde más tarde se disfrutará de un brindis con la propuesta gastronómica de su casona: un Malbec 6535 coronará un picnic campestre que ofrecerá panes con untables de la huerta, empanadas caseras y postre.

La increíble vista a los viñedos y la inmensidad de la montaña completarán la experiencia que además incluirá una visita por los viñedos.

Con la idea de promover el desarrollo de productores regionales y emprendedores locales, se podrá adquirir en la pulpería los vinos de la bodega y una variedad de alimentos, charcutería y otros atractivos detalles.

La cita entonces es el sábado 18 de abril a las 11, en la calle Cobos 6535, en Agrelo, Luján de Cuyo.

El valor de la experiencia es de 40.000 pesos y la adquisición de entradas se puede realizar al WhatsApp: +5492615085438.