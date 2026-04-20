Casinos: Dreams Plaza Mendoza designa a Enrique Aliquó como nuevo Gerente General

Dreams Plaza Mendoza, casino del Park Hyatt Mendoza, anuncia la designación de Enrique Aliquó como su nuevo Gerente General, quien asumirá la conducción con especial foco en la eficiencia de la operación y la experiencia del cliente.

Aliquó es mendocino y cuenta con más de 25 años de trayectoria en la industria del entretenimiento y el juego, con una carrera desarrollada entre Argentina y Chile. Inició su recorrido profesional en Mendoza, donde formó parte del equipo del casino del Hyatt, experiencia que marcó una etapa clave dentro de la actividad.

Posteriormente continuó su desarrollo profesional en Chile, principalmente dentro de la cadena Dreams. Su última posición fue como Director de Juegos en Monticello, Chile, desde donde tuvo a su cargo la operación de mesas de juego, máquinas de azar y bingo.

En relación con el mercado del entretenimiento, Aliquó destaca el potencial de Mendoza como destino, impulsado por su atractivo turístico y posicionamiento regional. Al mismo tiempo, señala que se trata de una plaza competitiva, donde la diferenciación a través de la experiencia, el servicio y una propuesta de valor clara resulta determinante para captar y fidelizar públicos locales y visitantes.

Su regreso a Mendoza representa un nuevo desafío profesional, vinculado a su conocimiento de la plaza y al potencial de la operación. Con esta designación, Dreams Plaza Mendoza fortalece su

presencia y proyección en el mercado local.