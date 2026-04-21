Foro Nix: Daniel Artana analiza el impacto del petróleo en la economía argentina

El Foro Nix suma una nueva edición con la participación del economista Daniel Artana, quien analizará el impacto del shock del petróleo en la economía argentina.

La conferencia se realizará estel miércoles 22 de abril, a las 17 horas y será transmitida en vivo por el canal oficial de YouTube de Nix Valores.

Como parte de sus acciones aniversario, Nix Valores refuerza su compromiso con el sector empresario y financiero al ofrecer un espacio de análisis estratégico y prospectiva económica.

La charla de Artana, titulada “El shock del petróleo y su impacto en la economía argentina”, busca brindar herramientas de interpretación para corporativos, inversores y clientes institucionales.

La transmisión será abierta, pero requiere inscripción previa a través del correo [email protected] para reservar lugar con antelación.

Consolidada como empresa mendocina de referencia en el Mercado de Capitales argentino, con 15 años de trayectoria, Nix Valores ofrece acceso a instrumentos de inversión y financiamiento para clientes corporativos e individuales, posicionándose como un actor clave en la región.

Este nuevo ciclo del Foro Nix se presenta como una oportunidad para que empresarios y líderes de negocios obtengan información de primera mano sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la economía argentina en el actual contexto global.

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