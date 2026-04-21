20.000 autos al día: la principal zona industrial de Mendoza se prepara para un "tránsito explosivo”

En el marco de su 41° aniversario, Aderpe llevó adelante una reunión del Consorcio Mixto que preside, integrado por los municipios de Guaymallén, Godoy Cruz y Maipú, junto a representantes del Gobierno de Mendoza.

El encuentro tuvo como eje el análisis y la planificación de medidas para ordenar el tránsito en el Carril Rodríguez Peña, ante el inminente inicio de las obras en el Acceso Este.

Esta vía resulta estratégica para la actividad económica de la provincia: se estima que por el Carril Rodríguez Peña circulan más de 20.000 vehículos diarios -de los cuales 2.000 son vehículos pesados-, conectando a más de 500 empresas industriales, comerciales y de servicios radicadas en una de las zonas industriales más importantes de Mendoza.

A poco de comenzar los trabajos en el Acceso Este preveen desde los municipios, vialidad, y Aderpe un posible impacto en la circulación de Rodríguez Peña, que funcionará como vía alternativa clave durante el desarrollo de la obra.

De encuentros anteriores, también participaron Vialidad Provincial y la Policía de Mendoza, conformando una mesa de trabajo interinstitucional que ya se encuentra operativa trabajando todos en conjunto en pos del orden y concientización del tránsito con el objetivo de evitar accidentes. Este espacio tiene como finalidad definir e implementar medidas concretas para mejorar la circulación en este corredor, utilizado tanto por transporte pesado, pasajeros y tránsito liviano.

En este contexto, se presentaron los resultados de una simulación del tránsito en Rodríguez Peña, evaluando escenarios con y sin modificaciones. La exposición estuvo a cargo del ingeniero Alejandro Elaskar, junto a técnicos y especialistas en tránsito.

Entre las principales propuestas analizadas, se destacó la incorporación de rotondas en distintas intersecciones del carril provincial, con el objetivo de optimizar la fluidez vehicular y reducir la dependencia de semáforos, identificados como uno de los principales factores de congestión en la zona.

Luego de la presentación de la simulación, se acordó avanzar en la elaboración de un proyecto integral que permita implementar las modificaciones propuestas sobre el Carril Rodríguez Peña.

Asimismo, se planteó la necesidad de reforzar los controles viales y promover una mayor responsabilidad en la conducción, especialmente en relación al respeto de las normas vigentes, como la prohibición de detenerse en el quinto carril central y el cumplimiento de la velocidad máxima de 60 km/h.

Las acciones serán coordinadas de manera conjunta entre los tres municipios involucrados, con el acompañamiento de los organismos provinciales, y estarán respaldadas por campañas de comunicación para informar a la ciudadanía sobre los cambios en la circulación y los momentos de mayor impacto vial.

Desde Aderpe destacaron la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado para anticiparse a los desafíos que implican las obras de infraestructura y garantizar una circulación más segura y eficiente para todos los mendocinos.

Campaña de concientización vial en el Carril Rodríguez Peña

Con el objetivo de promover una circulación más segura y ordenada, Aderpe impulsa una campaña de concientización vial en el Carril Rodríguez Peña, uno de los principales ejes de conectividad y desarrollo productivo de Mendoza.

La iniciativa se lleva adelante de manera conjunta con el Gobierno de Mendoza, la Municipalidad de Godoy Cruz, Municipalidad de Guaymallén y Municipalidad de Maipú, en el marco de una agenda común orientada a mejorar la seguridad vial en una zona clave para la actividad industrial y logística de la provincia.

El Carril Rodríguez Peña constituye el corredor de la zona industrial más importante de Mendoza, por donde circulan diariamente miles de vehículos particulares, transporte de carga y trabajadores.

En este contexto, la campaña busca reforzar conceptos fundamentales para la convivencia vial:

• Respetar la velocidad máxima de 60 km/h

• Utilizar correctamente el quinto carril, destinado exclusivamente para giros

• Promover conductas responsables que prioricen la seguridad de todos

Desde Aderpe destacaron que “respetar las normas de tránsito no es solo una obligación, sino una acción concreta de cuidado colectivo, especialmente en un corredor tan transitado y estratégico para la economía provincial”.

Asimismo, esta acción cobra especial relevancia ante el inicio de las obras en el Acceso Este, previsto en las próximas semanas, lo que generará un incremento en el flujo vehicular sobre vías alternativas como Rodríguez Peña. Este escenario refuerza la necesidad de anticiparse, ordenar y concientizar para evitar incidentes y mejorar la circulación.

La campaña apunta a generar un cambio cultural sostenido en el tiempo, apelando a la responsabilidad individual como base para una movilidad más segura.