El CISO de Microsoft Argentina en San Rafael: "No hay inteligencia artificial corporativa sin seguridad"

El CISO de Microsoft en Argentina, Santiago Cavanna, visitó las oficinas de Possumus en San Rafael para compartir una mirada estratégica sobre ciberseguridad, inteligencia artificial y negocio.

Durante más de tres horas, alertó sobre el crecimiento de las amenazas digitales y la necesidad de que las empresas incorporen la seguridad como condición básica para adoptar IA de forma responsable.

Un referente global, una conversación local

Cavanna, quien cuenta con más de 24 años de especialización en ciberseguridad y transformación digital, fue designado CISO Advisor de Microsoft Argentina en diciembre de 2022, con laresponsabilidad de impulsar la adopción de un enfoque de Confianza Cero (Zero Trust) en las organizaciones. La visita a San Rafael se enmarcó en un evento regional (AI Weekend) y en la relación estratégica entre Microsoft y Possumus, empresa mendocina de ingeniería y adopción tecnológica, principal partner de Microsoft en la región.

Un escenario de amenazas que se acelera

Uno de los ejes centrales de la charla fue la evolución del panorama de ciberamenazas. Cavanna explicó que, en los últimos dos años, Microsoft pasó de monitorear alrededor de 300 actores de amenaza a más de 1.500, un crecimiento que se explica en gran medida por el uso intensivo de inteligencia artificial por parte de atacantes.

“No es que esos actores no existieran antes, sino que se volvieron mucho más relevantes cuando empezaron a apalancarse en inteligencia artificial”, señaló.

Ese cambio de escala obliga a las empresas a repensar sus modelos de defensa, ya que los ataques son cada vez más sofisticados, automatizados y difíciles de detectar.

Microsoft, detalló Cavanna, procesa diariamente trillones de señales de seguridad provenientes de sus plataformas y de los entornos de sus clientes, lo que permite identificar patrones de comportamiento, anticipar ataques y esponder en tiempo real.

“Del otro lado hay actores de amenaza sofisticados, y las empresas tienen que asumir que forman parte de un ecosistema global, aunque operen localmente”, advirtió.

IA: oportunidad y riesgo en simultáneo

Cavanna advirtió que la adopción de inteligencia artificial sin resguardos adecuados representa un peligro concreto para las empresas. "Hoy miramos a los señores mayores afirmar que si lo vieron en televisión es verdad. Mañana nosotros diremos que si me lo responde una inteligencia artificial es verdad", alertó, subrayando el riesgo de caer en nuevas "falacias de autoridad"; cuando hay dinero, procesos de negocio y hasta vidas en juego.

Al mismo tiempo, destacó que la IA abre posibilidades inéditas de aprendizaje y productividad: "Es la primera vez en la historia de la humanidad que puedo aprender a usar una herramienta preguntándole a la propia herramienta", afirmó, aunque observó que "el 99,9 % de los que interactúa con inteligencia artificial todavía no lo entiende".

Para el especialista, quienes adopten una actitud proactiva para explorar las capacidades y los límites de estas herramientas potenciarán su valor profesional; quienes permanezcan pasivos corren el riesgo de quedar desplazados.

Seguridad como condición para el negocio

Lejos de plantear la seguridad como un freno, Cavanna la presentó como un habilitador del negocio. “No hay inteligencia artificial corporativa sin seguridad”, afirmó, al tiempo que explicó el concepto de trust que impulsa Microsoft: una combinación de seguridad, responsabilidad y observabilidad.

Desde esa perspectiva, incorporar seguridad desde el diseño no es opcional. Postergarla o intentar “agregarla después” suele generar más costos, más fricción y mayores riesgos.

En la misma línea, Cavanna llamó a evitar modas tecnológicas sin análisis previo: antes de incorporar agentes de IA complejos, recomendó agotar las instancias de automatización tradicional, que en muchos casos resuelven los problemas con menor complejidad y mejor relación costo-beneficio.

En sectores regulados como el financiero, esta mirada adquiere un peso adicional. Cavanna remarcó que, para bancos y entidades financieras, la seguridad no es solo una necesidad tecnológica, sino también una obligación hacia sus clientes y hacia los organismos reguladores.

En Argentina, el Banco Central exige estándares cada vez más altos en materia de protección

de la información, continuidad operativa y gestión de riesgos, lo que convierte a la ciberseguridad en un componente clave del cumplimiento normativo y de la confianza del sistema.

La mirada local

Para Possumus, la visita de Cavanna reforzó una convicción que atraviesa su trabajo cotidiano. "Nuestro rol es traducir este tipo de miradas globales a la realidad concreta de las empresas mendocinas", señaló Mariano Gurrieri, CEO de Possumus. “Muchas veces la tecnología parece lejana o inalcanzable, y el desafío está en convertirla en decisiones prácticas, seguras y alineadas con el negocio”.

Gurrieri destacó que encuentros como este permiten acercar conceptos como ciberseguridad e inteligencia artificial a organizaciones que están dando sus primeros pasos o que necesitan madurar sus modelos digitales sin perder de vista su contexto operativo.