Radiografía inédita: 7 de cada 10 emprendedores mendocinos se financian con fondos propios

El Ministerio de Producción presentó los resultados de la Encuesta de Caracterización de Emprendedores 2025, un estudio desarrollado de manera conjunta entre la Dirección de Emprendedores y Cooperativas y la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), que permite comprender en profundidad la realidad del ecosistema emprendedor provincial.

El relevamiento, que abarcó 563 casos, se posiciona como una herramienta estratégica para orientar el diseño de políticas públicas, identificar oportunidades de crecimiento y fortalecer el acompañamiento a emprendedores en todo el territorio.

“Este es un relevamiento que no se ha hecho nunca. La caracterización de los emprendedores nos permite saber hacia dónde dirigir los fondos y qué políticas son más efectivas. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Por eso este operativo es fundamental: ofrece información relevante para ajustar y fortalecer las acciones de apoyo al ecosistema emprendedor”, destacó el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

Perfil del ecosistema emprendedor

Entre los principales resultados, se observa que el 58,8% de las personas emprendedoras son varones y el 41,2% mujeres. Más del 70% se concentra entre los 31 y 50 años, mientras que el 56,7% cuenta con estudios superiores, lo que evidencia un ecosistema con un alto nivel de profesionalización.

En cuanto a la distribución territorial, la actividad emprendedora se concentra principalmente en el Gran Mendoza, con fuerte presencia en Capital, Godoy Cruz y Guaymallén. Asimismo, el Sur provincial también muestra un desarrollo significativo, con San Rafael como uno de los polos más relevantes.

Motivaciones y sectores productivos

El deseo de independencia y autonomía se posiciona como la principal motivación para emprender (48,8%), seguido por la pasión por una idea o proyecto (34,6%) y la necesidad económica (26,5%), reflejando una combinación de factores personales y contextuales.

En relación con los sectores productivos, la industria manufacturera concentra el 30,8% de los emprendimientos, seguida por los servicios —incluyendo actividades profesionales, científicas y técnicas— y el comercio.

Financiamiento y perspectivas de crecimiento

El informe destaca que el 74,8% de los emprendimientos se financia principalmente con fondos propios, lo que pone de manifiesto la importancia de seguir fortaleciendo el acceso a financiamiento y herramientas de desarrollo.

A pesar de estos desafíos, las perspectivas son alentadoras: el 70% de los emprendimientos proyecta aumentar su producción en los próximos cinco años y el 66,7% considera posible exportar en ese mismo período, marcando un escenario de expansión y consolidación.

“Este relevamiento refleja el compromiso de Mendoza con su capital humano emprendedor. Los datos obtenidos no solo fortalecen la toma de decisiones del Estado, sino que también aportan transparencia y previsibilidad a quienes apuestan por generar desarrollo y empleo en nuestra provincia”, señaló Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas.

A partir de estos resultados, el Ministerio de Producción continúa impulsando herramientas concretas para acompañar a los emprendedores en cada etapa de su desarrollo.

Programas como Mendoza Entrena, Mendoza Mentorea, Formación de Formadores y Mendoza Acelera promueven la capacitación, el acceso a redes, el mentoreo y el fortalecimiento de capacidades, contribuyendo a consolidar un ecosistema emprendedor más competitivo, dinámico y sostenible.