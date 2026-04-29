Empujón Educativo: la startup mendocina que revoluciona el aprendizaje desde la inclusión

Marianela López es la impulsora de Empujón Educativo, una startup que nació en Mendoza bajo el paradigma de que todos somos diferentes y aprendemos de formas diferentes.

Su interés por la educación surgió ya que, a los 2 años de edad, uno de sus hijos recibió un diagnóstico de dislexia severa y síndrome de Asperger. Luego de pasar por escuelas tradicionales, escuelas con pedagogías libres y homeschooling, Marianela decidió modificar el rumbo de su aprendizaje.

“Si bien tengo una formación de base psicológica, me desempeñaba en una empresa textil fundada por mi familia. Decidí hacer un cambio en mi vida y empecé a investigar sobre las ciencias del comportamiento”.

En el año 2023 creó un primer boceto, una prueba de concepto con modelos de inteligencia artificial y sumó al proyecto al bioingeniero Gabriel Quintero y al diseñador Fredo Landaveri, cofundadores de Empujón Educativo.

A partir del material elaborado por los docentes, la herramienta hacía una adaptación a las necesidades particulares de su hijo. Además, a través de inputs sencillos (datos estándar como edad, informes de escolarización y de progreso) generaba informes con resultados muy interesantes, lo que la motivó a empezar a mostrar el modelo en algunas capacitaciones.

En 2024, con la incorporación de Gabriela Herrera, especialista en psicolingüística y educación inclusiva, inició un proceso de investigación junto a los colegios ICEI y Andino de Mendoza.

Nace una startup

Entre los puntos clave, el equipo entendió que, para desarrollar nuevos modelos de lenguajes, la falta de datos de calidad era una barrera. La información que los docentes cargaban (asistencia, notas, fluidez lectora) a menudo se repetía y no había interoperabilidad entre los sistemas. A la vez, en esta búsqueda, se dieron cuenta de otro punto crítico: los estudiantes con los que trabajaban, no querían tener un material diferente al del resto de sus compañeros.

“Hicimos un pivot y nos transformamos en una startup. Comenzaron a colaborar con nosotros Jorge Nuñez McLeod, Selva Rivera y Lucía Zárate como advisors en un nuevo paradigma de la inclusión: todos somos diferentes y aprendemos de formas diferentes. Aquí apareció la personalización educativa como un concepto disruptivo que requería un camino de investigación ambicioso.

Nos propusimos tomar datos reales y objetivos en habilidades clave como fluidez lectora, que es la puerta a la comprensión, pensamiento crítico, razonamiento matemático y funciones ejecutivas. Desarrollamos aplicativos que nos ayudaron a construir el mapa mental fuera de notas o etiquetas de alguna condición o discapacidad.

¿Cómo funciona el sistema?

La propuesta consiste en brindar aplicativos que miden diferentes habilidades que derivan en entrenamientos personalizados que se ajustan a cada estudiante durante períodos de 6 semanas. Asimismo, en conectar la historia clínica y pedagógica junto a la trayectoria escolar, desde el nivel hasta la universidad.

Los agentes de IA que se desarrollan no solo entregan contenido, sino que entienden, acompañan y asisten a estudiantes, docentes y familias en el proceso de trabajo heterogéneo.

Es un modelo open source, interoperable con todos los sistemas educativos y no requiere grandes pisos tecnológicos para ser implementado.

El propósito es comprender el perfil de cada estudiante en profundidad y optimizar su potencial.

Crecimiento en marcha

Con un equipo de 10 personas, Empujón Educativo ya está operando en 48 escuelas argentinas y 2 de Perú. En Mendoza, la primera institución en implementarlo es el Colegio San Nicolás de Chacras de Coria y se están haciendo demos en otras.

En 2025 obtuvo el premio “IA Presente”, que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ceibal y Socialab a proyectos que integran inteligencia artificial en procesos educativos en América Latina y el Caribe. También fue distinguida por el Banco Galicia y MAYMA con el premio “Escalar el Impacto”.

Además, la startup es parte de la aceleradora Embarca y, recientemente, ingresó al programa High Impact Training de Endeavor Cuyo.