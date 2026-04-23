Llega un encuentro de Mindfulness a la Reserva Natural Villavicencio

En un contexto atravesado por la inmediatez y la exigencia constante, el Mindfulness es una herramienta que nos propone detenernos, soltar la prisa y permitirnos habitar el presente, el aquí y el ahora, con alegría y conciencia.

Con este propósito surge “Mindfulness en la Reserva”, una experiencia para profundizar nuestro vínculo con la tierra, el aire y el agua que se realizará el domingo 26 de abril, de 10 a 13 h, en la Reserva Natural Villavicencio.

La organización del encuentro está a cargo de Alaïa Mindfulness Mendoza, un espacio creado en 2025 por las licenciadas en Psicología María Celeste Huetagoyena y Patricia Berrios Llaver, junto a la doctora Diana Millán, todas instructoras en Mindfulness.

A través de programas, talleres y diversas actividades, la propuesta de Alaïa Mindfulness Mendoza está orientada a personas y organizaciones que buscan gestionar el estrés y la ansiedad, desean mejorar su bienestar emocional y fomentar entornos de trabajo saludables.

“Incorporar prácticas de Mindfulness permite transitar la vida cotidiana con mayor conciencia y amabilidad, a través de recursos accesibles y basados en evidencia científica. Elegimos la Reserva Natural Villavicencio para llevar adelante nuestra próxima actividad abierta al público, ya que es un lugar emblemático, que nos invita a conectarnos con la naturaleza y con nosotros mismos de una manera única”, destacan las profesionales.

Para participar de “Mindfulness en la Reserva” no se requiere experiencia previa, solo disposición para sentir, respirar y compartir.

Los esperamos el domingo, 26 de abril, de 10 a 13 h, en la Reserva Natural Villavicencio. (Se recomienda llevar ropa cómoda y abrigo).

Las inscripciones están abiertas a través del número de WhatsApp 261 749 2202

Más información: https://www.instagram.com/alaia.mindfulness/

