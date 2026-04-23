No estoy verde: el Charly García mendocino que hace vinos "fuera de la autopista" en Luján

No estoy verde: un proyecto creativo en Mendoza basado en experiencias europeas y argentinas.

A Ricardo le dicen “Charly”, y su apellido es García. Pero su camino no siguió la música, sino el vino. Tras años de asesorar viñedos y bodegas, en 2018 inició un proyecto propio junto a su esposa y un amigo, donde volcó su experiencia y exploró nuevas variedades y sistemas de conducción no convencionales, con buenos resultados.

En Perdriel, Mendoza, elaboran vinos a partir de uvas propias, que buscan expresar el carácter de cada ambiente y diferenciarse de las variedades clásicas. Uno de ellos, “El jardín de Alicia”, toma su nombre del universo narrativo de Lewis Carroll, como la canción del popular músico argentino.

La finca se llama Viñedos El Mirlo y forma parte del grupo CREA Vignerons, de la región Valles Cordilleranos.

“Somos una empresa muy pequeña, que trabaja con prácticas sustentables”, resumió. “Estamos ubicados en Luján de Cuyo, una zona histórica de producción de uvas, tierra de Malbec. Pero cuando vas llegando a la finca, ves muchas otras que fueron abandonando el negocio en medio de una crisis muy profunda”, lamentó.

García decidió involucrarse de manera directa en la producción junto al productor Pablo Tripodi y a su esposa, Graciana Monneret. Hace ocho años recuperaron una finca familiar de siete hectáreas que había quedado sin actividad tras la crisis de 1987, aunque se mantuvo en uso mediante alquileres para conservar los derechos de riego.

“Recolonizamos la tierra y plantamos los viñedos, primero con el objetivo de vender uvas. Obtuvimos buenos rindes y calidad, lo que nos permitió abastecer a distintas bodegas”, señaló.

Durante los primeros años, la comercialización de uva representó cerca del 50% de los ingresos de la empresa, pero la ecuación empezó a cambiar cuando avanzaron en la elaboración de vinos y ganaron peso en ese segmento.

García advirtió que aún no viven del emprendimiento, aunque es un desafío hacia el futuro, y para eso apuestan a realizar nuevas inversiones. En paralelo, mantiene su rol como asesor en distintas empresas, muchas de ellas vinculadas a la red CREA.

Expresión botánica

La finca cuenta con dos viñedos bien diferenciados. Por un lado, el esquema tradicional, con Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Malbec conducidos en espaldero. Por otro, una unidad más pequeña —El Pichón— donde avanzan con manejos orgánicos y biodinámicos, y certifican prácticas junto a un grupo de productores locales.

“Ahí empezamos a probar cosas distintas, sobre todo en variedades”, explicó García. La experiencia acumulada en Europa le abrió otra mirada sobre el potencial de Mendoza.

“Veía que había variedades que podían adaptarse muy bien a nuestra zona, pero que no se usaban. Estábamos muy cerrados en el esquema clásico de Burdeos”, señaló.

En esa búsqueda incorporaron nuevas opciones: Garnacha, Monastrell y Carignan entre las tintas, y Roussanne en blancas. Sobre un total de siete hectáreas, la mayor superficie sigue ocupada por Malbec, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon —unas dos hectáreas cada uno—, mientras que 1,5 hectáreas se destinan a estas variedades alternativas.

Say no more: viñedos en libertad

El cambio no se limitó a la diversidad varietal. También avanzaron sobre los sistemas de conducción, con una lógica distinta a la tradicional. “Trabajamos con formas más libres, con mayor expansión vegetativa, sin poda o con intervenciones mínimas. Buscamos que la planta exprese su hábito botánico”, describió.

Ese enfoque dio lugar a modelos diversos: vasos abiertos, estructuras voluminosas y plantas con mayor desarrollo de madera. La idea es reducir la intervención y acompañar el crecimiento natural de la vid. “Fuimos armando todo con una lógica fisiológica, mirando cómo crece la planta en su estado natural”, agregó.

El concepto también atraviesa a los vinos. El nombre de uno de ellos, “Las lianas de Carignan”, remite a las características botánicas de la especie. “La vid es una liana. Entonces tratamos de copiar ese hábito, dejar menos cortes y que la planta envejezca antes, en un buen sentido”, explicó.

Además, estos manejos generan efectos concretos en la calidad. En Malbec, por ejemplo, comentó que los sistemas libres permiten obtener taninos distintos y mayor frescura, en un contexto donde el varietal suele ser cuestionado por perfiles más redondos o pesados.

En Carignan realizaron ensayos que profundizan esa línea. Este año probaron bajar la poda y trabajar con brotes decumbentes, en lugar de erectos. Esa práctica modificó el tamaño de la uva, con granos más livianos (pasaron de 1,8 a 1,3 gramos) y mayor concentración. Al mismo tiempo, lograron sostener la productividad, ya que el mayor número de racimos compensó esa reducción.

Vinos fuera de la autopista

La empresa lanzó su primer vino en 2022, con una producción acotada. Desde entonces, el crecimiento fue gradual, siempre a partir de uvas propias. “Buscamos elaborar vinos rebeldes, saliendo de la autopista. Esa es nuestra filosofía”, resumió García.

Con el tiempo incorporaron equipamiento, con vasijas de elaboración, ánforas de arcilla y barricas. “En las ánforas pensamos hacer un vino nuevo, aunque sean pocos litros, 250 o 300 botellas, con características totalmente distintas… después me las tomaré yo”, bromeó.

El enfoque está puesto en que cada vino refleje su origen. Para eso, avanzaron en un trabajo más fino sobre el viñedo, diferenciando ambientes dentro de cada lote. “Este año zonificamos recorriendo la viña, caminándola, midiendo vigor y probando uvas”, explicó. A partir de esa zonificación, por ejemplo, en una misma superficie de Garnacha lograron múltiples expresiones. “En 0,3 hectárea hicimos seis tipos de vinos”, señaló.

“Ahora pensamos hacer una pequeña bodega en casa. Así como no compramos uva de otros lados, queremos hacer el vino nosotros”, comentó. El objetivo es consolidar un modelo de trabajo integral, donde el mismo equipo produzca la uva, elabore el vino y comercialice la botella, un concepto asociado a la tradición francesa del vigneron, que hoy ya aplican, aunque mediante elaboraciones a fasón en bodegas de terceros.

La apuesta comercial

En pocos años lograron posicionar una marca con reconocimiento, aunque todavía en una escala reducida. El crecimiento fue paulatino, acompañado por la demanda. “No tenemos mucho volumen ni vivimos de esto por ahora, pero vendemos todo lo que hacemos”, explicó García. Para este año proyectan unas 5.000 botellas, con la intención de escalar a 15.000 o 20.000 en el mediano plazo.

El desarrollo comercial estuvo acompañado por el trabajo en red. El grupo CREA Vignerons fue clave en esa etapa inicial, especialmente en la apertura de mercados. A fines de 2024, por invitación de Andrés Biscaisaque, productor CREA, participaron de una feria en Buenos Aires, donde presentaron vinos de Garnacha y Monastrell. “Nos fue muy bien”, resumió.

La estrategia también incluye una segunda línea más accesible, con un corte de ambas variedades y un varietal de Roussanne. La respuesta del público fue positiva, a pesar de tratarse de cepas menos difundidas.

“Invitamos a los consumidores a probarlas y vendimos todo”, señaló. “Hace poco nos quedamos sin ‘La danza de los colibríes’, un blend de esas uvas. Hicimos 1000 botellas, las fraccionamos en agosto y las vendimos desde enero”, contó.

Además de aumentar la presencia en Buenos Aires, donde concentran la distribución, el empresario destacó otras mareas más directas de llegar a sus clientes: “El boca a boca funciona. Cuando alguien prueba nuestros vinos, se convierte en un faro para otros”, afirmó.

La tercera para en el área de comunicación a punta a llegar al mercado externo. En ese sentido, para fines de abril esperan la visita de tres exportadores de Estados Unidos interesados en conocer los vinos.

“Tal vez podamos enviar un pallet. No tenemos mucho volumen, pero es interesante tener un pie afuera”, evaluó. “Estamos replanteando la empresa. Hay que crecer a demanda y ser sólidos en lo técnico y conceptual para permanecer más allá de la novedad”, concluyó.