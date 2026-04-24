Natinga: la patrulla canina que pone a Mendoza en la vanguardia de la bioseguridad vitivinícola

En un esfuerzo por elevar los estándares de bioseguridad y calidad en la industria vitivinícola, TN Coopers presenta en Mendoza su innovador programa Natinga. Se trata de una unidad canina de élite, única en su tipo, diseñada para detectar TCA y TBA.

El rigor científico detrás del olfato

A diferencia de los controles tradicionales, el programa Natinga utiliza el asombroso potencial olfativo de los canes para identificar moléculas de TCA (Tricloroanisol) y TBA (Tribromoanisol). Estos compuestos son los responsables de los defectos más temidos en la industria, capaces de arruinar partidas enteras de vino.

Los canes de TN Coopers son entrenados desde los dos meses de vida para detectar trazas imperceptibles para el ser humano y para los equipos de laboratorio convencionales en tiempo real, alcanzando umbrales de hasta 0,2 nanogramos.

Bony y Atenea: Las protagonistas de la gira

Bajo la guía experta de su entrenador, Marco, dos integrantes destacadas de la patrulla están recorriendo las principales bodegas mendocinas:

Bony : Una experimentada Labrador de olfato infatigable.

: Una experimentada Labrador de olfato infatigable. Atenea: Una Pastor Belga Malinois, reconocida por su agilidad y precisión extrema.

"Natinga es el reflejo de nuestro compromiso inquebrantable con el cliente. No solo entregamos madera de excelencia, sino que aportamos herramientas activas para asegurar que el vino llegue al consumidor exactamente como el enólogo lo imaginó", señalan desde TN Coopers.

Sobre TN Coopers

TN Coopers es una tonelería líder a nivel global, caracterizada por su enfoque en la innovación y el desarrollo tecnológico aplicado a la madera de roble. Con el programa Natinga, la empresa se posiciona a la vanguardia del control de calidad sensorial en la industria del vino.