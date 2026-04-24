Menos fertilizantes, más resultados: el secreto para producir está en la biología del suelo

El suelo dejó de ser visto únicamente como un soporte físico para el cultivo. Hoy se entiende como lo que realmente es: un sistema vivo, complejo y dinámico, donde la biología cumple un rol central en la productividad. Dentro de ese mundo invisible, bacterias, hongos y otros microorganismos trabajan activamente día a día en favor del cultivo, participando en procesos esenciales como la descomposición de la materia orgánica, la liberación de nutrientes, la fijación de nitrógeno o la solubilización de fósforo.

Cuando esa biología está activa, el suelo responde. Y esa respuesta se traduce en cultivos más equilibrados, mejor nutridos y con mayor capacidad de sostener rendimientos en el tiempo.

Sin embargo, en muchos sistemas agrícolas intensivos, este equilibrio se ve afectado.

Producir potenciando la biología

Prácticas orientadas a maximizar resultados en el corto plazo, como los laboreos excesivos, el uso poco eficiente de fertilizantes o la baja reposición de materia orgánica, terminan debilitando la vida del suelo. El resultado son suelos cada vez más dependientes de insumos externos y con menor capacidad de respuesta frente condiciones adversas.

Frente a este escenario, empieza a tomar fuerza un enfoque distinto: producir cuidando y potenciando la biología del suelo. La incorporación de enmiendas orgánicas, las rotaciones, los cultivos de cobertura y la reducción de los disturbios mecánicos son parte de este camino. A esto se suma el uso de bioinsumos, una herramienta que viene creciendo de manera sostenida.

Los bioinsumos, formulados a base de microorganismos específicos, cumplen funciones concretas dentro del sistema productivo: mejoran la disponibilidad de nutrientes, estimular el desarrollo radicular y ayudan al cultivo a tolerar mejor condiciones de estrés. No se trata de reemplazar la fertilización tradicional, sino de hacerla más eficiente, complementarla y contribuir a sistemas más equilibrados.

Mirar el suelo de otra manera

Este cambio no es casual. Responde a una necesidad real del productor. En un contexto global atravesado por conflictos geopolíticos y limitaciones en el acceso a insumos clave (como los fertilizantes nitrogenados), mejorar la eficiencia dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad. Producir más con menos, y de manera más estable, es hoy uno de los grandes desafíos.

En este sentido, trabajar sobre la biología del suelo permite reducir la dependencia de insumos externos y, al mismo tiempo, ganar resiliencia. Un suelo vivo no solo mejora la nutrición del cultivo, sino también su estructura y su capacidad de infiltrar y retener agua, aspectos fundamentales en regiones como Mendoza, donde cada recurso cuenta.

Desde Simbios, este enfoque no se entiende como una tendencia pasajera, sino como una evolución necesaria en la forma de producir. Por eso, más que ofrecer productos, se busca acompañar al productor con herramientas concretas que le permitan potenciar sus sistemas, hacerlos más eficientes y sostenerlos en el tiempo.

Porque producir mejor hoy implica mirar el suelo de otra manera: no como un simple soporte, sino como el verdadero punto de partida de todo el sistema productivo.