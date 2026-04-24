UNCuyo y Sitevinitech 2026: alianza estratégica para impular la innovación vitivinícola

Del 12 al 14 de mayo, el Complejo Las Naves de la Ciudad de Mendoza volverá a convertirse en el epicentro de la industria vitivinícola latinoamericana con una nueva edición de Sitevinitech 2026. En ese marco, una de las novedades más relevantes será la articulación estratégica entre la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la organización de la feria, con el objetivo de potenciar la innovación en el sector.

Las acreditaciones se encuentran abiertas sin costo hasta el 30 de abril, a través del sitio oficial: www.sitevinitech.com.ar

La universidad como puente entre la ciencia y la producción

Desde el Rectorado de la UNCuyo, a través del área de Vinculación y Transferencia Científica, se impulsa esta alianza que propone un enfoque basado en la innovación abierta.

Vanesa Hidalgo, ingeniera agrónoma, MBA e integrante del equipo de vinculación, explica que la iniciativa surge como un trabajo interdisciplinario que reúne distintas áreas de la universidad:

“Lo que buscamos es que se entienda que la universidad transforma el conocimiento en una estrategia de diferenciación para la industria”.

Este modelo promueve la articulación entre el sector público, el ámbito académico y las empresas privadas para desarrollar soluciones concretas a los desafíos productivos.

Un espacio para detectar desafíos y generar soluciones

Durante la feria, la UNCuyo contará con un espacio propio donde desplegará tres líneas de acción principales.

Por un lado, la detección de “retos tecnológicos” del sector, a partir del contacto directo con expositores, proveedores y visitantes. A través de este relevamiento, la universidad buscará identificar problemáticas concretas de la industria para luego abordarlas con sus capacidades técnicas, científicas y de infraestructura.

“La idea es mapear las necesidades del sector y plantear soluciones desde la universidad”, señala Hidalgo.

En este sentido, la UNCuyo pone a disposición su conocimiento, sus equipos de investigación, laboratorios y recursos humanos altamente capacitados para trabajar en conjunto con empresas.

Casos de éxito y experiencias en vivo

El espacio también incluirá la presentación de casos exitosos de vinculación, protagonizados por egresados y emprendedores que desarrollan proyectos dentro del ecosistema vitivinícola.

Estas experiencias se compartirán a través de propuestas sensoriales, donde el vino será el vehículo para contar historias de innovación, desarrollo y transferencia tecnológica.

Streaming oficial y mirada hacia el futuro

Otro de los ejes será la participación en el streaming oficial de la feria, desde donde se visibilizarán proyectos, referentes y tendencias del sector.

“Una feria que quiere liderar tiene que demostrar comunidad, liderazgo y experiencia. Esta alianza permite posicionar a la ciencia como estrategia de innovación y sostenibilidad”, destaca Hidalgo.

Una plataforma que trasciende la vitivinicultura

Si bien Sitevinitech tiene un fuerte anclaje en la vitivinicultura, el enfoque de la UNCuyo es más amplio, abarcando distintos sectores de la matriz productiva, como la agroindustria, la metalmecánica, la construcción y la minería.

A través de herramientas como su “radar de proyectos”, la universidad trabaja en la identificación de demandas del sector privado y en la generación de soluciones a medida, consolidando su rol como socio estratégico para el desarrollo productivo.

Sitevinitech 2026: cifras y expectativas

La edición 2026 ya muestra indicadores de éxito incluso antes de su apertura. Con todos los espacios comercializados, se espera la participación de más de 10.000 visitantes y más de 150 expositores, en una superficie que supera los 8.000 metros cuadrados.

Además, un 30% de los expositores serán nuevos, reflejando el dinamismo del sector y la constante incorporación de tecnologías y servicios innovadores.

En un contexto global desafiante para la vitivinicultura, Sitevinitech vuelve a posicionarse como un punto de encuentro clave para el conocimiento, los negocios y la proyección internacional del vino argentino.

Acreditaciones

Se encuentran abiertas sin costo hasta el 30 de abril, a través del sitio oficial: www.sitevinitech.com.ar