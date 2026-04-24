La campaña que todos comentan: así Mendoza convierte el Mundial en una fiesta turística

El Gobernador Alfredo Cornejo, acompañado por la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa; la vicepresidenta, Cynthia Maggioni; la directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados, Cristina Mengarelli, y miembros del Consejo Consultivo de la Actividad Privada, encabezaron la presentación, que se realizó en la Casa de Gobierno.

En esta oportunidad, la campaña estará protagonizada por la pareja conformada por Josefina Jose de Cabo y Jero Freixas y el también influencer Miguel Chouhy Oria, conocido como Mike Chouhy, quienes aportarán frescura y cercanía a los mensajes difundidos en redes sociales y medios tradicionales.

Luego de presentar la pieza gráfica que irá en la vía pública y los spots publicitarios, el Gobernador Alfredo Cornejo destacó que las inversiones vinculadas a la campaña contribuyen a fortalecer la marca Mendoza y consideró oportuno el contexto para su lanzamiento. Señaló que “todas estas inversiones ayudan a seguir fortaleciendo nuestra marca e invita a disfrutar del mundial en nuestra provincia”.

En esa línea, evaluó que el momento puede ser favorable, dado que “hay poco clima de mundial, a pesar de su cercanía, lo que permitirá tocar una fibra” en el público, relacionada con la pasión futbolera.

Asimismo, remarcó la importancia del rol estatal y afirmó que “el Gobierno tiene que estar en estos temas, en articulación con el sector privado”, al que reconoció por la calidad de sus servicios. También agradeció al sector privado por sus servicios y por adherir a estás promociones.

“El objetivo es invitar a mendocinos y turistas a disfrutar el mundial en restaurantes, hoteles, y bodegas”

Por su parte, la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, explicó que la iniciativa surge en el marco de las reuniones periódicas con el Consejo Consultivo de la actividad privada, donde se analizan datos sobre la demanda turística y se trazan líneas de gestión. En ese sentido, indicó que “el análisis muestra una composición diversa de visitantes, con predominio de grupos de amigos, parejas y familias, además de un porcentaje creciente de personas que viajan solas.

Testa señaló que la provincia ha sostenido campañas que apelan al humor en un contexto social complejo, integrando la identidad local, y remarcó que esta nueva propuesta da continuidad a ese enfoque, manteniendo el concepto manso como eje creativo.

Destacó que se trata de una campaña que combina elementos culturales y deportivos, con referencias visuales y musicales reconocibles, y que “apela al humor junto a la participación de influencers, en el marco de un gran esfuerzo publicitario de la provincia”.

Además, detalló que “la iniciativa incluye la continuidad de promociones en gastronomía, bodegas y hotelería, sumando la posibilidad de que establecimientos ofrezcan espacios para ver los partidos, fomentando así la experiencia colectiva tanto para turistas como para residentes”. También señaló que el objetivo es “invitar a los mendocinos y turistas a disfrutar el mundial en los restaurantes, en los hoteles, en las bodegas”.

Finalmente, mencionó que se trabaja en conjunto con los directores municipales de Turismo para ampliar la propuesta con espacios públicos, aunque aclaró que esto dependerá de las autorizaciones correspondientes. En ese sentido, valoró el acompañamiento institucional y el permanente ejercicio público privado en el sector turístico.

Una campaña con impacto territorial

Mansa Pasión no se limita a lo comunicacional: se trata de una estrategia con fuerte anclaje territorial que involucra tanto al sector público como al privado. Se está trabajando para lograr la articulación con los 18 municipios de la provincia y prestadores turísticos, por lo que se desplegarán acciones simultáneas orientadas a generar movimiento económico, fortalecer el consumo local y multiplicar la visibilidad de Mendoza como destino.

El eje central será la creación de espacios de encuentro para la transmisión de los partidos de la Selección, transformando plazas, parques, polideportivos, auditorios, centros culturales, bares, restaurantes y hasta bodegas en puntos de reunión para mendocinos y turistas.

Estos espacios podrán ser tanto abiertos —con infraestructura adaptada al invierno, como calefacción exterior, áreas cubiertas, food trucks y servicios— como cerrados, para garantizar condiciones óptimas de confort, sonido y visibilidad.

Agenda provincial unificada y experiencias

Uno de los pilares de la campaña será la generación de una agenda digital provincial unificada, que concentrará todos los puntos habilitados para ver los partidos. Cada municipio tendrá visibilidad destacada, con información sobre su propuesta, ubicación y características diferenciales.

Además, se impulsará la creación de experiencias y sorteos temáticos, en conjunto con el sector privado, que incluirán desde cenas con maridaje en bodegas y restaurantes hasta estadías y actividades turísticas complementarias.

El rol del sector privado

La participación de privados será clave en esta estrategia. Restaurantes, bodegas y hoteles podrán sumarse como sedes oficiales de transmisión, ofreciendo propuestas especiales como el menú “Mansa Pasión”, promociones temáticas y experiencias exclusivas para los partidos.

A cambio, recibirán difusión en los canales oficiales de turismo, inclusión en piezas comunicacionales y acceso a una mayor visibilidad dentro de la agenda provincial, lo que permitirá captar nuevos públicos y aumentar el flujo de clientes.

En primer lugar, Ignacio Bordón, vicepresidente de FEHGRA y miembro de AEHGA, señaló que la propuesta responde a la necesidad de previsibilidad en el gasto, especialmente en el turismo interno, al remarcar que “la gente busca no solo precio, sino saber cuánto va a gastar”. Asimismo, destacó su fuerte presencia en restaurantes y el alto nivel de consultas, lo que evidencia el interés del público.

Por su parte, Beatriz Barbera, de AEHGA, afirmó que la iniciativa permite posicionar a Mendoza como un destino accesible, al ofrecer “diversidad, calidad y diferentes precios”. Además, subrayó que impulsa la creatividad gastronómica con productos de estación y que cuenta con una alta adhesión del público local, favoreciendo también los encuentros grupales.

A su vez, Walter Pavón, de Bodegas de Argentina, destacó que la propuesta funciona como complemento de otras acciones promocionales y como incentivo para el consumo, al definirla como “un disparador, un llamador realmente”, con capacidad de llegar a distintos segmentos.

Finalmente, Marcelo Rosental, de AEHGA, consideró que la iniciativa resulta beneficiosa para el sector y valoró que permite cambiar la percepción de costos, ya que “la gente busca saber cuánto va a gastar”, lo que facilita la planificación y promueve tanto el consumo turístico como local.

Activaciones y contenido digital

La campaña también pondrá el foco en la generación de contenido digital mediante la instalación de photo opportunities en los distintos puntos de encuentro. Estos espacios, diseñados con identidad visual propia, invitarán al público a interactuar, compartir en redes sociales y amplificar el alcance de la campaña.

Una oportunidad estratégica

Desde el Ente Mendoza Turismo destacaron que el Mundial representa una oportunidad única para dinamizar la economía provincial a través de una propuesta que integra turismo, deporte, gastronomía y cultura.

Mendoza, Mansa Pasión busca así transformar cada rincón de la provincia en un espacio de celebración colectiva, reforzando el posicionamiento del destino a nivel nacional e internacional y consolidando su identidad como un lugar ideal para vivir grandes eventos.

Con una estrategia articulada y federal, Mendoza se prepara para latir al ritmo del fútbol, combinando su oferta turística con una de las pasiones más profundas de los argentinos.