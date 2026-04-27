Filme mendocino llega a uno de los festivales más importantes de Latinoamérica

El Ministerio de Producción, a través de la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología, fortalece al sector audiovisual desde 2021 con los programas Mendoza Activa y luego con Mendoza Audiovisual, también conocido como Cash Rebate.

El filme en su totalidad costó más de $83 millones, de los cuales más de $74 millones se invirtieron de forma directa en Mendoza fortaleciendo el empleo y el crecimiento del sector creativo. Al ser parte de la cuarta edición del Cash Rebate, Maravillosas criaturas caminantes recibió $32 millones.

En cuanto a la historia que narra este documental, producido por Curandero Producciones en conjunto con Tonina Sur Film de Chile, cuenta que van tras las huellas de un autor que parece no haber existido, perdido muy profundamente en años de silencio, persecución y sangre en los márgenes de un país y un sistema oscuro.

Su nombre desapareció como desaparecen las palabras en Macondo y hay que nombrarlo varias veces al calor del fuego y allá lejos para que reviva como el pueblo fantasma de sus novelas.

En relación al Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici), que se está desarrollando del 15 al 26 de abril en la Ciudad de Buenos Aires, es considerado uno de los festivales de cine más importantes de América Latina, principalmente por la variedad de propuestas cinematográficas que propone a sus visitantes.

Las principales sedes son el Teatro San Martín y el Cine Teatro Presidente Alvear, la Casa de la Cultura y los cines Houssay y Recoleta y es organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Cash Rebate: fomento al sector audiovisual de Mendoza

Con este programa, el Gobierno de la Provincia fomenta las inversiones en el sector con reintegros y facilidades para productoras locales, nacionales e internacionales que filman en nuestra provincia, posicionando a Mendoza como centro de la industria del cine, televisión, publicidades, streaming y series.

Está considerado como una línea de acción clave para atraer inversiones, generar trabajo y proyectar a Mendoza al mundo a través del desarrollo del sector audiovisual.

En este sentido, el presidente de la Agencia, Federico Morábito, sostuvo: “Con este programa de desarrollo a las industrias creativas y culturales y gracias al trabajo conjunto entre el sector privado y las áreas gubernamentales de Turismo, Cultura, ProMendoza y nuestra Agencia, la provincia se consolida y se posiciona como un polo atractivo para inversiones del sector audiovisual”.

Siguiendo esta línea y según estudios de impacto sobre la herramienta, algunos datos destacables son que, por cada peso aportado por el Estado, se generaron $1.41 en gasto directo en la provincia.

Sobre la generación de empleo, desde la puesta en marcha de la herramienta, se generaron casi 2.000 puestos en total y finalmente se informó que fue 6,84% el porcentaje recuperado únicamente por el impuesto a los Ingresos Brutos.