De Marilyn a Piaf: las divas que inspiraron un restorán único en una zona top del Valle de Uco

Finca Las Divas inauguró su restaurante en Gualtallary, Tupungato, un nuevo espacio gastronómico emplazado a 1350 metros sobre el nivel del mar, en el corazón de los viñedos de la bodega Huarpe Riglos.

Con capacidad para 50 comensales, el restaurante abre de jueves a domingos al mediodía y ofrece un menú de siete pasos, además de opciones a la carta, acompañado por distintas líneas de vinos de la bodega.

La propuesta gastronómica refleja la identidad del territorio a partir de una cocina que integra historia, paisaje y saberes culinarios ancestrales. En uno de los terroirs más prestigiosos de Mendoza, reconocido por la calidad de sus vinos y su singular expresión del suelo, el restaurante propone una experiencia que pone en valor los productos de la finca y rescata sabores tradicionales de la región.

Los platos son elaborados a partir de distintas técnicas de cocción que dialogan con la tradición andina, combinando el fuego de la parrilla, la precisión del horno a gas y la impronta ancestral del horno de barro.

Dispone de una sala privada para reuniones y degustaciones, y una cava a la vista con etiquetas de las tres líneas de Huarpe Riglos —Quinto, Huarpe y Riglos— elaboradas por el reconocido enólogo José Hernández Toso.

“Este proyecto nació de un sueño compartido: el de crear algo único en este rincón del mundo que tanto amamos. Hoy ese sueño tiene forma, tiene sabor y ofrece una experiencia gastronómica que conecta a cada visitante con el territorio”, señaló Darío Werthein, uno de los líderes de Finca Las Divas y accionista de Grupo Werthein.

La dirección ejecutiva del restaurante está a cargo de Marcela Pizzolato, mientras que la cocina es liderada por el chef Guido Gonnet, reconocido por su trabajo de investigación y difusión de la identidad culinaria de Cuyo.

Gonnet combina técnica contemporánea con una mirada profunda sobre el paisaje y la historia local, y es además conductor del programa Finca Las Divas, cocina con historia, emitido por la señal internacional DNEWS.

“Como chef, creo en la importancia de salir de la cocina, observar el entorno de la finca y rescatar productos que se están olvidando. Mi cocina se basa en el estudio botánico para descubrir los usos alimenticios y medicinales de las plantas que nos rodean”, explicó Gonnet.

Su trayectoria incluye experiencia en restaurantes de bodegas de renombre y su participación en equipos gastronómicos distinguidos con estrellas Michelin en 2024.

El espacio fue concebido con una marcada impronta vitivinícola: el mobiliario está realizado a partir de barricas de roble y sus amplios ventanales ofrecen vistas directas a los viñedos y a la Cordillera de los Andes.

Parcelas emblemáticas y variedades de excelencia

El nombre Finca Las Divas hace referencia a las parcelas que componen el viñedo, identificadas con nombres de íconos femeninos como Brigitte Bardot, Edith Piaf, Marilyn Monroe y Marlene Dietrich, entre otras. Cada una de ellas expresa características singulares del terruño.

Las plantaciones provienen de una cuidadosa selección de material vegetal, respaldada por estudios de clonación realizados a partir de ejemplares de destacadas bodegas argentinas. Predomina el Malbec, acompañado por Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Sauvignon Blanc.

El viñedo se desarrolla bajo la influencia del clima frío y seco de los Andes, sobre suelos aluviales franco‑arenosos con cantos rodados del Río Las Tunas. De baja materia orgánica y excelente drenaje, estos suelos favorecen un profundo desarrollo radicular, aportando complejidad.

La amplitud térmica propia de la zona se traduce en uvas de piel más gruesa, perfiles aromáticos intensos y una acidez natural que otorga elegancia y gran potencial de guarda a los vinos.

La bodega Huarpe‑Riglos tiene su sede en la Ruta Provincial 15, kilómetro 32, en Agrelo, Luján de Cuyo.