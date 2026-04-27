Único en el mundo: el orégano mendocino de San Carlos se convirtió en Indicación Geográfica

No existe en el mundo otro orégano que haya certificado un sello de calidad vinculado al origen. El de San Carlos es el único con Indicación geográfica. Cinco empresas, con siete marcas comerciales y ocho tipos de presentaciones, lograron certificar este año sus oréganos con la Indicación geográfica San Carlos.

Se trata de la segunda edición de este reconocimiento y certificación realizado en la sede de la Sociedad Rural de San Carlos.

Las cinco empresas son: Las Elviras Group (marca Las Elviras), Mardegan (Mardegan clásico y Mardegan orgánico), Especias Cortijo SAS (marca Kidul), Fernando Pattaro (Especias Pattaro) y Servicios Conjuntos SAS (marca Las Acacias).

La Provincia participa al financiar, mediante un proyecto del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en estos primeros dos años que incluyeron certificación y promoción. Recordemos que las provincias avalan los proyectos y si bien los fondos los aporta el CFI, son de procedencia o partida provincial, y son asignados solo si la Provincia los autoriza.

De la venta a granel a la Indicación Geográfica

Hasta hace unos años, todo el orégano producido en San Carlos se vendía a granel, a empresas de Buenos Aires u otros lugares del país, que luego lo “cortaban” mezclándolo con otros oréganos de menor calidad muchas veces importados, y que podía tener restos de otras especies vegetales, polvo y hasta tierra. Esta mezcla fraccionada era la que llegaba a los comercios.

El salto cualitativo se dio cuando empresarios locales se animaron a dar el paso necesario y comenzaron a fraccionar y vender con marcas propias. La diferencia de calidad tiene su origen en las condiciones naturales de San Carlos, que resultan en un producto de alta gama.

En síntesis, estamos hablando de trazabilidad y calidad garantizada, para ofrecer un producto diferente, que resalta por su intensidad aromática, siendo el sello de Indicación Geográfica San Carlos, reconocido el 19 de febrero de 2025, mediante la Resolución Nacional 0028/25.

¿Qué significa que un orégano tenga un sello de calidad Indicación Geográfica (IG)?

No significa que sea un orégano más caro, sino que implica que pasó por un estricto proceso de control de calidad, de trazabilidad desde la finca hasta el envase, controles químicos y sensoriales realizados por profesionales, que garantizan la genuinidad y calidad del producto.

Un orégano con Indicación Geográfica San Carlos debe ser cultivado y procesado en este departamento del Valle de Uco, tener un porcentaje de variedad «compacto”, intensidad aromática elevada, colores homogéneos tendientes a los verdes amarillentos, un tamaño de partículas homogéneas, ausencia de polvo, palo y otros restos vegetales, salir y venderse en envases cerrados, de menos de 1 kg.

¿Cómo se reconoce un orégano certificado con Indicación Geográfica?

Los oréganos con Indicación Geográfica San Carlos llevan adherida al envase una etiqueta de seguridad que identifica estos productos.

Esta etiqueta de seguridad, impresa con tecnología VOID, que impide que se pueda despegar y pegar en otro envase, cuenta con medidas como microtextos de seguridad, texto reactivo a la luz UV y bandas holográficas, medidas similares a las de los billetes que impiden su adulteración.

Información para el consumidor ¿Cómo se adultera el orégano?

La adulteración del orégano es una de las prácticas de fraude más común dentro de las especias, siendo la mezcla con restos vegetales de otras especies la forma más común en este sentido.

Mezclarlo con hojas de olivos molidos, polvo y tierra para aumentar el peso son prácticas comunes. Pero la práctica más común es mezclar un orégano de gran intensidad aromática con otros oréganos (normalmente importados) de menor intensidad.

El orégano, el turismo y Los caminos de Indias

Junto al orégano, la Sociedad Rural de San Carlos viene desarrollando varios otros productos vinculados a las aromáticas locales (albahaca y ajo, entre otros) que permiten en su conjunto, y junto a un paisaje de ensueño, ofrecer una propuesta turística específica para los amantes de los aromas y los sabores.

Esta propuesta, que se viene trabajando junto a productores, escuelas, chefs y agentes de turismo, busca poner en valor una oferta turística diferencial, que permita acceder a experiencias sensoriales únicas, al mismo tiempo que agrega valor a la producción local.

Más y en pocas palabras

San Carlos, Mendoza, es la primera región del mundo en obtener esta distinción para el orégano, un sello de garantía que también representa una oportunidad concreta para los 140 productores locales que cultivan alrededor de 1200 hectáreas.

Tras tres años de intenso trabajo, el orégano de San Carlos obtuvo su Indicación Geográfica oficial.

El orégano IG de Mendoza lleva una etiqueta de seguridad muy similar a la del aceite de oliva y debe reunir los siguientes rasgos:

Origen: tiene que ser producido y elaborado en San Carlos

Intensidad aromática: la variedad compacto debe estar presente, lo que garantiza que tiene una superioridad aromática que puede percibirse a 30 cm de distancia (a diferencia de otros).

Pureza: ausencia de polvo, palos y partículas. Debe tener por lo menos 30 % de la variedad compacto.

Color: donde se destacarán las características como las tonalidades verdes amarillentas intensas. No se admiten tonos pajizos, marrones ni negros.El orégano mendocino de San Carlos es el único en el mundo que certifica Indicación Geográfica.